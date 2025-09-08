日 ‘가나가와 해변의 높은 파도 아래’ 진본 국내 첫 공개

모두를 집어삼킬 듯한 맹렬한 파도. 위태롭게 요동치는 배 위엔 선원들이 납작 엎드렸다. 물보라는 하늘을 뒤덮었으나, 저 멀리 후지산은 우뚝 선 채 동요하는 기색조차 없다. 가만히 보면 파도 역시 후지산을 닮았다.
4일 충북 국립청주박물관에서 개막한 ‘후지산에 오르다, 야마나시전’에서 일본 에도시대 목판화의 걸작 ‘가나가와 해변의 높은 파도 아래’가 모습을 드러냈다. 서양화에도 적지 않은 영향을 준 이 작품은 복각본(復刻本)이 아닌 진본이 국내에 전시되는 건 처음이다.
해당 작품은 소장처인 일본 야마나시현립박물관도 지난 19년 동안 딱 3주만 공개했을 만큼 애지중지한다. 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 한국에서 특별 전시됐다. 청주 전시에서 진품은 14일까지만 전시되고 그 뒤로는 복제품으로 대체된다.
작품은 가로세로 38X26cm의 아담한 크기지만 매력은 웬만한 대작을 웃돈다. 신민철 청주박물관 학예연구사는 “조화롭게 짜인 구도, 청색과 흰색의 선명한 대비 등이 시선을 모은다”며 “작품은 클로드 드뷔시의 교향시 ‘바다’에 영감을 줬고, 프랑스 인상파 화가들에게도 상당한 영향을 줬다”고 설명했다. 그림이 걸린 박물관 전시장에서 흘러나오는 음악이 ‘바다’다.
이 작품은 일본 여권의 내지, 1000엔 지폐 뒷면에도 그려져 있을 정도로 일본인에게 갖는 의미가 크다. 모리야 마사히코(守屋正彦) 야마나시현립박물관장은 “신앙과 선망의 대상이었던 후지산을 보러 갈 형편이 안 됐던 에도시대 사람들은 이런 목판화를 집에다 모셔놓고 기도했다”며 “지역별로 사람을 모아 흰옷을 입고 후지산을 순례하는 ‘후지코’라는 모임이 생겨나기도 했다”고 전했다.
‘가나가와 해변의 높은 파도 아래’는 1830년부터 약 3년간 8000장가량 찍었다고 전해진다. 그중 오늘날까지 비교적 양호하게 보존된 건 200여 점으로 추산된다. 이양수 청주박물관장은 “영국박물관이나 미국 메트로폴리탄미술관(Met·메트) 등에도 소장돼 있는데, 야마나시박물관 소장본의 보존 상태가 그보다 좋다”고 했다. 모리야 관장은 “2006년 일본 개인 미술상에게서 구입했다. 현재는 경매 시장에서도 구할 수가 없다”고 했다.
함께 전시되는 다른 목판화들도 훌륭하다. ‘후가쿠(富嶽·후지) 36경’ 중 ‘청명한 바람과 붉게 빛나는 후지’ 등 17점과 또 다른 목판화의 대가 우타가와 히로시게(歌川広重·1797∼1858)의 그림이 번갈아가며 전시된다.
야마나시현립고고박물관에서 대여한 5000년 전 조몬시대 토기 13점도 선보인다. 일본의 보물 격인 중요문화재로, 다채로운 동물 문양과 나선형 무늬가 눈길을 끈다. ‘가이(甲斐)의 호랑이’로 불린 전국시대의 무장 다케다 신겐(1521∼1573)의 초상화도 볼 수 있다. 12월 28일까지.
