[오늘의 운세/8월 25일]

● 쥐
36년 무모하면 손실 있으니 침착한 처신 요.
48년 건강 조심하고 구설수 있으니 매사 신중을.
60년 정성으로 소원 빌며 노력해야 성취할 수.
72년 학문 창작하는 일은 명예 보장되는 운.
84년 구두 약속 믿지 말고 문서로 하라.
96년 나뿐 운이니 자중하며 좋은 때 기다려라.
● 소
37년 모략 질병에 유의하고 주위와 호응을.
49년 분수를 지키면서 성실만이 성취 길.
61년 투자는 성사 매매는 이득 있다.
73년 관의 허가나 부동산문제는 결론 날 듯.
85년 여성이 해결하면 남자 고민 해결될 수.
97년 서두르면 착오 생기니 천천히 해야 길.
● 범
38년 신경 쓸 일 생기니 성실히 대처하라.
50년 노력하면 소원 순조롭게 성사되는 운.
62년 수난 당할 수니 해상 산행 여행 조심을.
74년 고집 말고 순수이 하면 예상외 도움이.
86년 과음 조심하고 초지일관 밀면 성사.
98년 현재하는 일에 더욱 매진해야 결실이.
● 토끼
39년 주위사람과 협조해 현 상태 유지해야.
51년 변동이 필요하다면 과감한 용단 필요.
63년 귀인 협조 얻어 사업 시작하면 성과가.
75년 불평 말고 성실해야 좋은 기회가 올수.
87년 공공기관 일 잘 처리되니 정당히 처리를.
99년 화합에 신경 써야 늦게 성사 운이.
● 용
40년 추진하는 일은 잘 해결 되니 즐겁다.
52년 소원성취 힘드나 포기 말고 인내를.
64년 밑을 내려 보는 겸손한 행동이 유리.
76년 악운을 길운으로 바꿀 수니 겸허히.
88년 예술 예능 문화는 길 장사는 불리.
00년 확실한 계획과 준비만이 성공 길.
● 뱀
41년 좋은 기회를 놓치기 쉬우니 잡아야.
53년 다투거나 속지 말아야 편안해 질수 있는 운.
65년 인내하며 노력하면 주위도 도와 소원 성취.
77년 공공성 우선 처리해야 인정받는다.
89년 교제 영업 판매는 성의로 활동하면 성취.
01년 새 계획 추진하기는 좋은 때니 서둘러라.
● 말
42년 우의가 돈독하면 약속한 일은 성과 크다.
54년 주위사람 말에 순응하면 좋은 결실이.
66년 미소로 대인관계 힘쓰면 편안한 운으로.
78년 거짓말에 속지 말고 잘 판단해 처신을.
90년 난제 발생하니 해결책 연구해야.
02년 불가능한 일하지 말고 방법을 연구.
● 양
31년 힘든 일도 반복해 밀면 끝내 이루어진다.
43년 정도로 참고 인내하면 귀인 도와 성사.
55년 방황하지 말고 현실 파악해 처신해야 길.
67년 불리하게 진행되는 때니 뒤로 물러서라.
79년 순조롭게 진행될 수 적극적인 노력 필요.
91년 이성으로 인해 난관에 빠질 수니 조심.
● 원숭이
32년 방해자 있으면 과감히 돌파해야 길.
44년 친지 가족과 협동하는 일 무난히 성취.
56년 대인관계 편안하게 하면 복이 온다.
68년 노력하면 어려움 해결되고 재기할 수.
80년 주변 신경 쓰지 말고 강한 의지로 밀어야.
92년 여성 도움 받으면 소망 성취될 수 있다.
● 닭
33년 바르게 믿고 처리해야 순조롭게 해결.
45년 어려움 있지만 노력하면 반드시 성취.
57년 방해자 있어 고통 있으나 노력하면 길.
69년 현인 가르침 받고 주위와 정을 돈독히 하라.
81년 나태하면 실패 부지런하면 풍족한 운세.
93년 불평은 오해 부르니 고충 말해 풀어야.
● 개
34년 성급하면 실수 배운다는 자세로 성실히.
46년 소득이 적으니 신중 기하여 처신하라.
58년 잘 끝난다고 방심하면 실수하니 확인을.
70년 새 일은 협조자와 상의해 시도해야 유리.
82년 상하 뜻이 안 맞아 갈등 있으니 입조심을.
94년 믿은 이 변절에 후회하니 강한 처신을.
● 돼지
35년 공명히 처리하면 구설 사라지고 복이.
47년 사업 비밀 지키고 주의해야 성공.
59년 노력하면 고생 끝에 즐거움이 올수.
71년 불굴의 투지로 끈기 있게 나가야 성사.
83년 장사 사업은 최선 다해 노력하면 이득이.
95년 고통 참고 노력하면 웃을 때 온다.
