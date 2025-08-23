[오늘의 운세/8월 24일]

● 쥐 36년 내 힘으로 해결할 수 없는 때니 기도하는 심정으로 자중. 48년 고통 참고 견디며 자신의 본분을 지켜야 길 해진다. 60년 함부로 마음 주면 상처입기 쉬우니 확실한 판단 후에. 72년 안정 유지하려면 서로 협조 화합하며 노력하라. 84년 문서관리에 신경 쓰고 특히 계약 시는 확실히 분석해야. 96년 말로만 하면 허풍이 되니 실속 있게 처리해야 성사.
● 소 37년 남의 조언 무시 말고 잘 따라야 바라든 꿈이 이루어진다. 49년 노력 이상 성과 기대하며 서두르면 실망 서서히 해야 길. 61년 상호 뜻이 잘 맞는 친지나 협력자와 처리하면 성공한다. 73년 주위에 믿을만한 사람 없으니 내심을 털어놓지 말라. 85년 허욕 부리면 애써 이루어놓은 공적도 허사 될 수. 97년 남 말에 현혹되어 속아 실패 할 수 있으니 조심 요.
● 범 38년 일이 순조롭게 진행될 수니 적극적인 노력이 필요. 50년 과감히 장애물 제거하고 밀고 나가면 끝내 길하다. 62년 주위사항을 확실히 관찰하고 파악한 후에 처신해야 길. 74년 기쁜 마음으로 상대 감싸주는 의리 베풀면 복 받을 수. 86년 신중히 계획하여 밀고나가야 발전하여 소망 성사. 98년 어려움은 철저한 대비책 세워 극복하면 성취된다.
● 토끼 39년 미덕을 베풀고 위아래 사람과 친밀한 관계 유지하라. 51년 협조자나 친지의 힘을 받으면 협동 공동사업은 성공. 63년 정신 차려 처리하면 난제도 풀어지니 강한 처신을. 75년 인내하며 손윗사람 지도 받으며 지혜를 총 동원해야 길. 87년 현인 충고와 협조 받고 추진하면 무난히 성공 수. 99년 기회 엿보다 때를 놓칠 수 있으니 과감하게 서둘러라.
● 용 40년 앞뒤가 잘 맞지 않아 소리 나니 조금 기다리는 자세로. 52년 소망하는 바는 순조롭게 성사되는 때니 성의 다해야. 64년 남의 의사가 옳다고 무조건 따르지 말고 내 주관도 연구를. 76년 덕행으로 악은 막고 선한 일은 강력히 추진하면 대길. 88년 실수로 곤란하게 될 수니 양보하고 물러나 연구하라. 00년 급히 변화하면 손재수 개혁이 필요하면 서서히 해야 길.
● 뱀 41년 남을 위해 헌신 봉사하는 직업은 즐거움이 크고 득도 있다. 53년 손재 있으니 교제 시 조심하고 과잉 친절은 금물. 65년 능력이 있으니 헌신적으로 노력하면 크게 발전할 수. 77년 난제가 서서히 풀리며 목표 했든 일이 성취된다. 89년 시작한대로 어려워도 협조하며 밀고 나가면 성사될 운. 01년 음해하고 비방하며 배신하는 사람 조심해야 길할 수.
● 말 42년 결단하여 밀고가면 뜻밖에 도움으로 성사된다. 54년 후덕하게 공평히 두루 베풀면 순조롭게 해결될 수. 66년 동업은 이득이 발생할 수니 서로 협조하며 추진을. 78년 겸양한 인덕으로 뭇사람의 신망 얻어야 성사. 90년 친지나 주위와 정을 변하지 말고 돈독히 해야만 길. 02년 협조자 만나면 만사가 잘 풀리며 일거양득 할 운.
● 양 31년 어려움에 봉착해도 신념으로 이겨내면 귀인도 돕는다. 43년 때가 나쁘니 건강에 유의하고 새 계획을 세워라. 55년 일이 어렵게 꼬여 뒤범벅되니 계획을 재점검해야 할 때. 67년 남의 일 책임지지 말고 난처한 부탁은 좋게 거절하라. 79년 장사나 사업가는 힘 안들이고 소득 있고 횡재 할 수도. 91년 과음 조심하고 인내로 밀고 나가면 귀인도 도와 성취 운.
● 원숭이 32년 친지 가족과 다툴 수 있으니 사랑으로 화합에 신경 써라. 44년 중도 포기하면 손해며 꾸준히 나가야 손해 없다. 56년 일처리 잘해도 나를 인정안하니 인내하는 지혜 필요. 68년 내부를 충실히 하고 의견 수렴하며 추진해야 성사. 80년 가능하다고 판단되면 내일을 위해 과감한 투자를. 92년 고통이 생기는 때니 조심히 처신해야 곤경을 피한다.
● 닭 33년 내 뜻과 다르게 될 수니 깊이 연구하며 진행해야 길. 45년 뜻대로 진행이 안 되어도 꾸준히 밀어가면 차차 성취. 57년 헌신적으로 추진하면 윗사람도 감동하고 도와주어 길함. 69년 안 풀리든 일이 풀려가는 운세니 확실한 처신 요. 81년 분수에 알맞게 내실을 기하면 추진하는 일에 기쁨이. 93년 어려운 일도 적극적으로 추진해가면 해결되는 길운.
● 개 34년 민첩하게 기회 잡으면 소망 이루어지고 계약도 유리함. 46년 모함 질시 조심하고 정확한 계획을 세우는 일이 상책. 58년 과욕 허세는 금물 실속 없는 말로 신용이 실추될 수. 70년 자기 본분을 지키며 인내하며 장래 일에 연구할 때. 82년 욕심내 다투지 말고 기쁘게 처리해야 더 큰 이득이. 94년 허욕 금하고 현재를 분석해 처신해야 좋은 운이 온다.
● 돼지 35년 운이 불길해 가정은 불화하고 목표 성사 어렵다. 47년 사교성을 충분히 활용하여 대인관계하면 성사 된다. 59년 내실 기하고 충실하면 발전하며 각종사고 주의하라. 71년 계획이 잘 풀어지지 않으니 원하는 바를 이루기 어렵다. 83년 부인 말을 잘 들어 부부관계 화목해야 막힘이 없다. 95년 윗사람 의도대로 기쁘게 추진해야 즐겁게 풀릴 수.
