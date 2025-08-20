[오늘의 운세/8월 20일]

● 쥐
36년 힘들고 괴로움이 겹치니 무리 말라.
48년 신변에 변화가 있으니 현명한 판단을.
60년 옳으면 시행 합당치 안으면 하지 말라.
72년 혼자 이익 챙기려 말고 협조자와 협력을.
84년 직장인은 영전 승진 운 사업가도 길운.
96년 여성은 이성이 허위 진실여부 판단을.
● 소
37년 재물 소득 없고 힘만 드니 심신 안정을
49년 거래는 성사되나 차후 거래도 대비.
61년 주종관계 확실히 해 분쟁 막아야.
73년 남보다 앞서려다 오히려 낭패 당할 수.
85년 불화 자주 일으키면 어려움에 처한다.
97년 이성 운이 길하니 호기를 잘 이용해라.
● 범
38년 뜻밖의 재난에 대비하는 자세가 필요.
50년 이익만 따지지 말고 성의 다해 봉사를.
62년 명예 길하고 재물 얻으니 공정히 처신을.
74년 실력 쌓아 인정받는 인격자 되어야 성공.
86년 어려우나 화합하고 서서히 하면 형통함.
98년 망상으로 계획하지 말라 현실은 다르다.
● 토끼
39년 욕심 금물 기반 잘 닦으면 소망 성사.
51년 해상 낚시 위험지역 활동 위험 조심.
63년 직장 업종이 변경될 수니 급하지 말라.
75년 고집피지 말고 실리 찾아야 길.
87년 크고 적음에 구애받지 말고 장래를 봐야
99년 자신 있게 나가야 뒤로 물러서면 손해가.
● 용
40년 소인이 설치니 남 말에 속지 말고 조심.
52년 비밀 지키고 자중하며 협조자 도와야.
64년 주위를 확실히 파악한 후 처신이 길.
76년 천천히 해야 안전 급하게 서두르면 실패.
88년 건전하고 즐겁게 추진하면 편안하다.
00년 잘될 수 있는 운이니 만족한 기쁨 올 수.
● 뱀
41년 말조심하며 처신하면 길운으로 즐겁다.
53년 이익은 공평하게 분배하여 분쟁 막아야.
65년 선배를 예의로 대하면 도움으로 성사.
77년 내부에 음해하는 자가 있으니 조심해야.
89년 소망은 윗사람 협조 받으면 늦게 성사.
01년 동료가 배반할 수도 있으니 주의를.
● 말
42년 협력자와 합심하고 인내로 나가야 길.
54년 방해하는 자가 나타나니 신중히 처신을.
66년 현실에 안주 말고 미래 예측해 대비를.
78년 사고수니 과음 사소한 다툼 피해야.
90년 내부모함 조심 좋은 계획도 잠시 참아라.
02년 고통수니 협조자의 지혜 얻어 추진이 유리.
● 양
31년 작은 이득에 흥분하면 실패하니 차분히.
43년 배운다는 각오로 노력해야 성사.
55년 믿은 이 변절로 엉망 되고 손실 발생 수.
67년 손해 각오하고 돌파하면 귀인 도움도..
79년 즐겁게 만인 대하면 인정받아 풀린다.
91년 판세 흐름 파악해 대비하며 움직여라.
● 원숭이
32년 현인 말 받들어 바르게 처신해야 길.
44년 차근차근 노력하면 고생 끝에 영광이.
56년 힘들어도 후에 보람 찾고 이득 있다.
68년 사업가는 이익이 직장인은 영전 기회가.
80년 불화하던 가정 친지 관계 풀어진다.
92년 겸손하면 음해 피해 손해 면할 수.
● 닭
33년 서둘지 말고 대비하며 기다려야.
45년 중도 좌절 말고 과감히 도전을.
57년 서둘러 해야 망설이면 무산될 수가.
69년 상대 설득하며 참으면 귀인도 돕는다.
81년 어려운 사람 도와주는 미덕 베풀면 길.
93년 즐거움 생길 수며 추진하는 일 성취
● 개
34년 구설수는 소멸되니 강력히 추진하라.
46년 현재 일 변경 말고 계속추진이 길.
58년 화합 않되 어려운 상태니 주시를.
70년 능력 있으니 노력하면 크게 발전할 수.
82년 바르게 열심히 추진하면 만사형통.
94년 구설 사라지고 출행 이롭고 재물 온다.
● 돼지
35년 모략하는 방해자 있으니 성급하지 말라.
47년 차근차근 순서대로 추진하면 성사 운.
59년 악운가고 길운오니 일 성사되고 즐겁다.
71년 적은 일보다 큰일에 매달려야 발전이.
83년 손실 피하려면 확실한 계획을 세워야.
95년 선배 가르침 받고 노력하면 결국 성사.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0