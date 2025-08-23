“한국 가면 꼭 사야 해”…SNS 달군 약국 화장품 열풍

명동의 한 약국. 다양한 언어로 표기된 안내문.

명동의 한 약국.

명동에서 약국을 운영하는 한 약사는 “손님의 90%가 외국인”이라며 “추천을 받는 게 아니라 SNS에서 본 제품명을 캡처해와 보여준다”고 말했다. 그는 “아시아권 손님은 여드름·색소 치료제를, 유럽권 손님은 보습제·재생크림을 선호한다”고 설명했다.약국 곳곳에는 ‘TAX FREE’ 안내문이 붙어 있었고, 주요 제품 설명은 영어·중국어·일본어로 번역돼 있었다.틱톡·인스타그램에는 “한국 가면 꼭 사야 할 약국 제품”이라는 제목의 영상이 줄을 잇고 있다. 중국 샤오홍슈에서도 구매 인증샷과 리뷰가 활발히 공유된다.누리꾼들은 “가격이 저렴하다”, “시술 후 관리에 좋다”고 호평했고, 한 번에 여러 개를 구매한 사진을 올리며 ‘약국 쇼핑’ 인증에 나섰다. 실제로 동아제약의 피부 외용제 3종은 지난해 매출 500억 원을 돌파했다.이은희 인하대 소비자학과 교수는 “과거 한국인들이 유럽 약국 화장품을 사 오던 것처럼 이제는 외국인들이 한국 약국을 찾는 시대가 됐다”며 “한국인의 피부 이미지가 상징화되면서 K뷰티 신뢰도가 넓게 자리 잡았다”고 분석했다. 이어 “여드름, 기미, 모공 등 다양한 니즈를 충족하는 약국 화장품군이 만족도를 높이고 있다”고 덧붙였다.전문가들은 한국의 경쟁력 있는 미용 산업과 일상화된 자기관리 문화가 외국인들에게 ‘한국을 꼭 가보고 싶게 만드는 이유’가 되고 있다고 설명한다.SNS에서는 ‘코리아 글로우업(Korea Glow Up)’이란 해시태그가 유행 중이다. 한국에서 피부 관리 후 달라진 외모를 비교한 영상이 인기를 끌며 “한국은 미모가 바뀌는 곳”이라는 인식이 확산되고 있다.한 여성은 ‘한국 생활 1개월 차 vs 5년 차’ 영상을 올려 220만 회 조회를 기록했고, 한 남성의 “한국 물에 뭐가 있나?” 영상은 550만 회 이상 조회됐다. 해외 누리꾼들은 “스킨케어 루틴 알려 달라”, “한국행 비행기표가 필요하다”고 댓글을 달았다.실제 수치로도 이 같은 흐름은 나타난다. 서울관광재단에 따르면 2024년 외국인 관광객의 미용 서비스 거래액은 364억 원으로, 2019년 대비 231% 늘었다. 보건복지부 집계에서도 지난해 한국을 찾은 외국인 환자 117만 명 중 피부과 방문객은 70만 명(56.6%)에 달했다.