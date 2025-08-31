“엄마 여기도 없대” 위고비 대항마 ‘뱃살약’ 마운자로 품절 대란

“엄마, 여기도 없대. 다른 곳 가자.”
종로5가 약국 거리. 처방전을 들고 몇 차례 약국을 전전하던 20대 A 씨는 끝내 약을 구하지 못한 채 지하철역으로 발걸음을 옮겼다. 최근 국내 출시된 비만 치료제 ‘마운자로’(성분명 터제파타이드)가 품귀 현상을 빚으며 벌어진 풍경이다.
■ 다이어트 열풍에 ‘뱃살약’ 품절
마운자로는 원래 제2형 당뇨병 치료제로 개발돼 혈당 조절 개선을 목적으로 사용되는 주사제다. 복부에 직접 주사를 놓아 인슐린 분비를 촉진하고 혈당을 안정화하는 효과가 있다.
그러나 임상 과정에서 강력한 체중 감량 효과가 입증되면서 ‘차세대 비만 치료제’로도 주목받고 있다. 실제로 마운자로는 GLP-1 수용체와 GIP 수용체에 동시에 작용하는 이중 작용제로, 기존 GLP-1 단일제인 위고비보다 감량 효과가 크다는 연구 결과가 발표됐다.
이 같은 특성 때문에 국내 출시 직후 다이어트 수요가 몰리며 ‘뱃살 빠지는 주사’라는 별칭까지 붙었다.
종로의 한 의원 관계자는 “내원 환자의 90%는 다이어트 목적”이라며 “위고비, 삭센다, 다이어트 한약 등을 경험한 환자들에게 한해 마운자로를 처방하고 있다”고 설명했다. 그는 “애초 당뇨약으로 개발됐지만 비만 치료제처럼 홍보되는 분위기다. 그러나 비만 관련 연구 자료는 아직 충분하지 않다”고 덧붙였다.
제한된 공급량으로 인해 의료진은 환자들에게 ‘품절’ 안내를 반복해야 했고, 일부에서는 “품귀현상을 노린 노이즈 마케팅 아니냐”는 지적까지 나왔다.
■ 약국가도 ‘예약제’… 젊은 층 수요 급증
품귀 현상은 병원뿐 아니라 약국에서도 이어지고 있다. 일부 약국은 아예 예약제를 운영하며 수요를 제한적으로 관리한다.
종로 중앙약국 박종현 약사는 “마운자로는 제형이 1형과 2형이 있는데, 1형은 부피가 커 재고를 많이 쌓아두기 어렵다”며 “이 때문에 품절 사태가 잦은 것 같다”고 말했다.
그는 “위고비가 처음 나왔을 땐 신약이라는 점과 부작용 우려로 환자들이 망설였지만, 이미 경험한 이들이 많아 이번엔 마운자로를 거부감 없이 받아들였다”며 “위고비보다 가격 안정화가 빨리 이뤄졌고, 사용 편의성도 높아 특히 젊은 비만 환자들에게 인기가 많다”고 전했다.
■ 냉장 보관·즉시 사용 ‘주의사항’
효과와 인기에 가려진 주의사항도 있다. 마운자로는 반드시 2~8도씨에서 냉장 보관해야 하며, 상자 그대로 두는 것이 원칙이다.
또 얼지 않도록 주의해야 하며, 펜을 개봉한 뒤에는 즉시 사용해야 한다. 뚜껑을 다시 닫을 경우 주사 바늘이 손상될 위험도 있다.
당뇨 환자를 위한 치료제였던 마운자로는 이제 다이어트 수요로 인해 ‘뱃살약’이라 불리며 새로운 시장을 만들고 있다. 그러나 제한된 공급량으로 인해 의료 현장과 약국 모두 혼란을 겪고 있어, 수급 안정화가 언제 이뤄질지 주목된다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0