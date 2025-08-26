출생 직후 어깨 혹 있던 신생아…6.5cm 희귀 섬유육종 판정

생후 한 달 된 아기의 팔에서 점점 커지는 혹이 발견됐고, 최종 진단은 저등급 영아 섬유육종이라는 희귀 악성 종양이었다.
■ 출생 직후 발견된 혹, MRI서 종양 확인
23일 의학 학술지 큐어어스(Cureus)에 따르면, 인도 로타크의 한 병원은 점진적으로 어깨 부종이 커지는 신생아 사례를 보고했다.
아이는 정상적인 자연분만으로 태어났으며, 출산 주수에도 이상은 없었다. 그러나 출생 직후부터 오른쪽 어깨에 혹이 있었고, 시간이 지나면서 점점 커졌다. 피부 위로 통증은 없었다.
자기공명영상(MRI)에서는 근육 속 연부조직에서 종양이 확인됐고, 뼈 손상은 없었다.
■ 수술로 6.5cm 종양 제거…저등급 영아 섬유육종 판정
의료진은 전신마취 하에 국소 절제술로 종양을 제거했다. 제거된 종양은 6.5cm 크기였으며, 종양 위로 또 다른 피부 막이 감싸고 있었다.
최종 조직검사 결과는 저등급 영아 섬유육종으로 나타났다. 이는 1세 미만에서 발생하는 연부조직 육종 중 가장 흔한 유형이다.
■ “1년간 재발 없어…조기 발견·완전 절제 중요”
병원은 수술 후 1년간 아기를 추적 관찰했으나 재발이나 팔 기능 장애는 보고되지 않았다. 현재 아기는 정상적인 피부 상태를 유지하며 성장 중이다.
의료진은 “영아 섬유육종은 성인형 육종과 달리 천천히 자라고, 일반적으로 예후가 낫다.”면서도 “조기에 발견하고 완전히 제거하는 것이 가장 중요하다”고 당부했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
