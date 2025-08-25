동아일보

“마트서 엉덩이 냄새 맡았다” 전과 다수 美 남성 또 재판대 (영상)

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 8월 25일 10시 32분

칼레스 캐런 크로더(38)가 버뱅크 마트에서 여성의 뒤를 쫓다 경찰에 체포됐다. 그는 지난 7월에도 같은 범죄로 처벌받은 전력이 있다. (사진=틱톡)
칼레스 캐런 크로더(38)가 버뱅크 마트에서 여성의 뒤를 쫓다 경찰에 체포됐다. 그는 지난 7월에도 같은 범죄로 처벌받은 전력이 있다. (사진=틱톡)

‘엉덩이 스니퍼(냄새 맡는 사람)’로 불리는 미국 남성이 마트에서 여성을 뒤쫓다 또다시 경찰에 붙잡혔다.

23일 미국 폭스11(Fox11)에 따르면, 38세 칼레스 캐런 크로더는 지난 20일 오후 10시 45분경 한 마트에서 여성을 따라다니다 경찰에 체포됐다. 그는 당시 지난 7월 저지른 같은 범죄로 가석방된 상태였다.

■ 계속 추가되는 범죄 이력

크로더는 두 달 전에도 의류 매장에서 여성 고객의 엉덩이 냄새를 맡고 달아나다가 인근 마트에서 붙잡힌 전력이 있다.

영상=틱톡
영상=틱톡


‘엉덩이 스니퍼’라는 별명은 과거 서점에서 한 여성 뒤에 웅크리고 있는 영상이 SNS를 통해 퍼지면서 붙여졌다.

■ 절도·강도·노출 혐의까지 전과 다수

그는 절도와 강도 등 다양한 전과가 있으며, 지난해 2월에는 노출 혐의로 징역 1년을 선고받았다. 현재는 교정국에 수감 중이며, 검찰은 보석금으로 약 1억3800만 원(10만 달러)을 청구한 상태다.

#엉덩이#냄새#범죄#미국#여성#체포#동종 범죄#가석방#전과자#마트
최강주 기자 gamja822@donga.com
