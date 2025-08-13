[오늘의 운세/8월13일]

● 쥐
36년 감동하게 방향으로 유도하면 길.
48년 사업은 노력하면 난제 풀리며 재물도.
60년 구설 사기사고 조심해 손재피하라.
72년 적은 재물도 서로 공평히 나누면 성사.
84년 뜻밖의 도움 얻으면 해결될 수.
96년 차근차근 노력면 끝내 성취한다.
● 소
37년 인정받는 것이 중요 가식은 실패 수.
49년 친밀하게 도와주며 처리하면 난제 해결.
61년 실속 차리며 내실에 충실해야 성사.
73년 추진할 계획은 실천해도 성사되는 운.
85년 손재수니 양보하는 자세로 대비해야.
97년 요행 바라면 액운 올 수 착실하면 성사.
● 범
38년 깊이 분석 처리하라 과음 과소비 금물.
50년 변화가 필요 할 때는 끝까지 관리해야.
62년 확실한 계약으로 협조체제 이루면 성공.
74년 운이 강하니 기회 잡아 추진하면 이익이.
86년 재물은 별로이며 성사되는 일이 적다.
98년 낭비 줄이고 차기 준비하는 자세가 필요.
● 토끼
39년 현재 상황 잘 판단해 처리해야 안전.
51년 물질은 무난하나 새 계획은 미루라.
63년 힘드니 서두르지 말고 꾸준히 노력을.
75년 변화 잘 관찰하고 올바른 처세해야 길.
87년 허례허식 신경 쓰지 말고 분수 맞게 처신을.
99년 일이 안 풀어지니 욕심 버리고 편안히.
● 용
40년 잘되든 일 엉키니 점검해 끝 맺어라.
52년 예상보다 다르게 풀리니 대처하면 길로.
64년 힘든 일도 즐겁게 노력하면 복록은 증가 .
76년 불안해도 예의 지키며 처신하면 해결.
88년 변화 할 수니 관찰하여 정확히 처신이 길.
00년 여성은 이성이 부정 건전여부 판단을.
● 뱀
41년 거만하면 난관오니 일에 충실하야 길.
53년 가정에 신경 쓰고 구설수 피하라.
65년 분쟁에 끼지 말고 실속 취하면 성사 .
77년 끈기 있게 계속 추진하면 결국 성취.
89년 변화 필요하면 시기 놓치지 말고 해야.
01년 분에 넘치면 모략에 손재 당하니 조심.
● 말
42년 이기려고만 하면 안 풀리니 양보을.
54년 무리한 확장 금물 절재하며 내실을.
66년 마음 동요 참고 인내하면 귀인도 돕는다.
78년 노력 이상 성과 기대하며 서두르면 실망.
90년 신상 변화는 확실한 정보로 결단내야.
02년 인연이 나타나고 구직자는 취직할 운세.
● 양
31년 구설수로 근심걱정 생기니 조심 요.
43년 여유롭게 좋은 시기를 기다려라.
55년 출판 언론 문화 사업은 성공할 수.
67년 시류에 편승해야 잘 풀려간다 .
79년 주변이 대립으로 어지러우니 자중을.
91년 여성은 부지런하면 재물도 생긴다.
● 원숭이
32년 가족으로 고통당할 수니 사랑으로
44년 계약 시는 깊이 판단해야 사기 피함.
56년 좋은 기회라고 판단되면 밀어가야.
68년 현재를 유지할 수 있도록 노력해야.
80년 사업 장사는 수입이 있어 큰 기쁨이.
92년 소망이루기 힘드니 욕심은 금물.
● 닭
33년 협동하며 추진할 때 끝에 성취.
45년 서두르지 말고 때를 잘 선택해야 길.
57년 고생 끝에 낙이오니 참고 기다려야.
69년 내 힘 믿고 망동하면 비난 손실 자초한다.
81년 두 마리 탐 말고 한마리라도 잡아라
93년 여성은 주장이 강해서 손해 보니 조심.
● 개
34년 참으면 귀인 도움으로 풀려 갈수도 있다.
46년 욕심내지 말고 노력하고 낭비하지 말것.
58년 생각 달라 깨지니 마음 주지 말고 관망을
70년 미래 판단하고 정확히 예측해 처세할 때.
82년 서두르면 실패 순리대로 해야 안전하다.
94년 귀인 도움 받고 움직이면 새로운 운 올수.
● 돼지
35년 속임수 경계하며 주위 의사 경청 협조를.
47년 나를 비방하는 이 조심 방심하면 피해 볼 수.
59년 과거 잊고 새 계획 세워 추진하여야 할 운.
71년 후덕하게 두루 베풀면 순조롭게 해결될 수.
83년 강하면 부러지니 자만 불손 말고 겸손해야.
95년 막히는 때니 무리하지 말고 재검토 필요.
일월철학원장 일월선사
