로제 ‘아파트’, 머라이어 캐리도 제쳤다…빌보드 글로벌 15주 1위 신기록

크게보기 블랙핑크 로제의 ‘아파트(APT.)’가 빌보드 글로벌 200(미국 제외) 차트에서 15주 연속 1위를 달성했다. 더블랙레이블 제공

크게보기 더블랙레이블 제공

블랙핑크 로제가 브루노 마스와 부른 ‘아파트(APT.)’가 ‘빌보드 글로벌 200(미국 제외)’ 차트에서 총 15주 1위를 달성했다. 아파트는 해당 차트에서 가장 정상에 많이 오른 노래라는 신기록을 세웠다.10일(현지 시간) 빌보드 예고 기사에 따르면 로제의 ‘아파트(APT.)’는 미국을 제외한 국가의 온라인 스트리밍 및 디지털 판매 순위를 집계한 빌보드 글로벌 200(미국 제외) 최신 차트(2월 15일자)에서 총 15주 1위에 올랐다. 이로써 기존에 14주 1위를 기록해 최장 기록을 갖고 있던 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want For Christmas is You)’를 넘어섰다.특히 연말이면 언제나 차트 상위권에 차지했던 크리스마스 캐럴들의 순위가 내려가면서 지난달 다시 차트 5위로 올라섰다. 최근 2주 동안 연속 3위를 기록하기도 했다. 빌보드 핫 100에서 K팝 여성 가수가 3위를 차지한 건 로제가 처음이다.