아리아나 그란데, 하이브 아메리카와 동행 계속

ⓒ뉴시스

미국 팝스타 아리아나 그란데(Ariana Grande)가 하이브 아메리카와 동행을 이어간다.14일 하이브에 따르면, 그란데는 하이브의 미국법인 HBA와 신규 비즈니스 파트너십 계약을 체결했다.양 측은 구체적인 계약 기간과 조건을 밝히지 않았다. 다만 기존의 매니지먼트 계약을 새로운 조건의 파트너십 계약으로 전환한 것으로 알려졌다.그란데는 지난 2013년 스쿠터 브라운의 회사 이타카 홀딩스(Ithaca Holdings) 산하 SB프로젝트와 첫 인연을 맺었다. 이후 하이브가 2021년 이타카 홀딩스를 인수·합병(M&A)하면서 하이브 아메리카의 식구가 됐다.그란데는 현재 최고 여성 팝스타 중 한명이다. 최근 정규 7집 ’이터널 선샤인(eternal sunshine)이 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위(3월 23일 자)를 차지했다. 이 앨범 수록곡 ‘위 캔트 비 프렌즈(웨이트 포 유어 러브)’(we can‘t be friends(wait for your love))’는 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상에 올랐다.지난 2019년에는 정규 5집 ‘생 큐, 넥스트(Thank U, Next)’로 ‘핫100’ 1~3위를 동시에 휩쓸었다. 솔로, 여성 아티스트, 미국 가수로서 최초이자 전 세계 가수를 통틀어서는 1964년 비틀스(The Beatles)에 이은 두 번째 기록이다. 오는 11월 개봉 예정인 뮤지컬 영화 ‘위키드’에서 ‘글린다’ 역을 맡는 등 배우로도 영역을 확대하고 있다. 2017년 8월 서울 고척스카이돔에서 첫 내한공연했다.한편 하이브는 글로벌 엔터테인먼트 산업의 선두주자로 자리매김하기 위해 미국 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 2021년 이타카 홀딩스, 작년 미국 최고의 힙합 레이블인 QC미디어홀딩스를 인수·합병하며 외연을 확장했다. 하이브 아메리카는 저스틴 비버(Justin Bieber), 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 오즈나(Ozuna), 래퍼 칼리(Kaliii) 등 글로벌 팝스타들의 매지니먼트를 담당하고 있다.