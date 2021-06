룰루레몬 “요가·명상·토크·음악 …‘Be You Be Well (비유비웰)’ 페스티벌 개최”

프리미엄 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬(lululemon)은 삶의 균형과 웰빙을 주제로 한 ‘Be You Be Well (비유비웰)’ 페스티벌을 오는 19일부터 21일까지 사흘간 온라인에서 개최한다고 10일 밝혔다.국내·외 룰루레몬 앰배서더, 컨텐츠 크리에이터 등 다양한 연사들이 출연하며, 요가와 명상 토크와 음악 프로그램을 진행한다.브랜드에 따르면 명상 세션에서는 사운드 명상, 행복과 숙면을 위한 저널링 명상 프로그램을 준비했다. 요가 세션은 음악과 움직임이 하나 되는 인사이드 플로우 요가, 힙합 파워 요가 등 비교적 쉽게 따라할 수 있는 수업들로 구성했다. 토크와 워크숍 세션에는 배우 홍석천과 모베러웍스의 모춘이 연사로 참여해 다양성과 일과 삶의 균형을 주제로 게스트와 실시간 댓글을 통해 소통할 예정이다. 음악 세션에는 제 2의 펭수로 주목받고 있는 ‘인장선’을 비롯해 국내 유명 DJ와 뮤지션이 참여해 에너지 넘치는 음악을 선보인다.룰루레몬 측은 올해 초 보다 건강한 사회를 만들기 위한 글로벌 웰빙 리포트를 발간하며 오늘날의 웰빙을 ‘신체적인 건강을 넘어 정신적, 사회적인 균형이 조화를 이루는 상태’라고 정의한 바 있으며, 나아가 이번 Be You Be Well (비유비웰) 페스티벌을 통해 웰빙에 대한 접근성을 높이고자 한다고 이번 행사의 취지를 전했다.웰빙에 관심 있는 누구나 Be You Be Well (비유비웰) 페스티벌 홈페이지에서 사전 등록하면 참여 가능하다. 보다 자세한 내용은 룰루레몬 공식 홈페이지와 룰루레몬 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com