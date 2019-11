서울창조경제혁신센터 x 스마일게이트 오렌지팜, 11월 스타트업 오아시스 데모데이 개최

오늘의 핫이슈

서울창조경제혁신센터(센터장 한정수·SCCEI)는 스마일게이트 희망스튜디오 오렌지팜(센터장 서상봉), 스파크플러스(대표 목진건)와 함께 스타트업 빌리지와 오렌지팜의 입주·졸업 스타트업의 미니 IR 데모데이(투자자 상대 스타트업 사업발표회)를 진행하고, 10개 협업 투자사와 함께 ‘Beyond the value, 가치 그 이상을 발견하다’로 초기 스타트업 투자에 대한 패널토의로 구성된 11월 스타트업 오아시스 데모데이 ‘Beyond the value’를 오는 28일 서울 중구 다동 스파크플러스 시청 점에서 개최한다고 25일 밝혔다.SCCEI에 따르면 이번 스타트업 오아시스 데모데이 참여 팀으로는 잠을 위한 새로운 토털 수면 케어 시스템을 지향하는 몽가타(정태현 대표), 흡연과 ICT(정보통신기술), 빅데이터를 융합하여 금연 케어 토털 솔루션을 제공하는 식스랩(신주영 대표), AI(인공지능)와 빅데이터를 활용한 영양 큐레이션 서비스 올핀(최상호 대표), AR을 활용한 스마트 물류 시스템 환경을 개발 중인 스마트컨버전스(박효정 대표), 언제 어디서나 쉽고 빠르게 예약 가능한 상점 내 실시간 짐 보관 서비스 럭스테이를 운영하고 있는 블루웨일컴퍼니(오상혁 대표), AI와 빅데이터를 기반으로 하는 보험 비교 플랫폼 서비스 누잘을 개발한 웰그램(이길웅 대표), AI, 빅데이터 IoT(사물인터넷) 기술을 융합하여 반려 동물을 실시간으로 케어하는 제품을 개발 중인 씽크웨이브(이영희 대표), 국내 유일 이동통신기지국 무선 인프라 기반의 인증 서비스를 개발한 엘핀(박영경 대표), 누구나 사진작가가 되고 한국의 감성이미지를 쉽게 구매할 수 있는 세상을 꿈꾸는 마켓플레이스 크리우드픽(심상우 대표) 등 총 9개의 보육팀(Seed, Pre series A, Series A 라운드)이 각사의 혁신적인 창업 아이템과 서비스를 발표할 예정이다.또한, 이번 스타트업 오아시스에 참여하는 총 6개의 액셀러레이터(매쉬업엔젤스, 한양대기술지주, 퓨처플레이, 더인벤션랩, 소풍, 블루포인트파트너스)와 총 4개의 벤처캐피탈(스마일게이트인베스트먼트, 디에스자산운용, 지앤텍벤처투자, 수림창업투자)과 함께 ‘가치 그 이상을 발견하다’라는 주제로 스타트업 투자에 대한 패널토의를 진행할 예정이다.행사는 스타트업 종사자 및 스타트업에 관심이 있는 누구나 참여 가능하며, 11월 스타트업 오아시스 참가 신청 및 상세 행사 내용은 공식 SNS 및 홈페이지를 통해서 확인 및 신청이 가능하다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com