장제원 아들 “다른사람 운전”→ 2시간뒤 “내가 운전”

장 씨는 2017년 ‘엠넷(Mnet)’의 힙합 경연 프로그램인 ‘고등래퍼’에 ‘노엘’이라는 이름으로 출연해 큰 인기를 얻었다. 당시 장 씨는 SNS를 통해 미성년자와 성매매를 하려 했다는 의혹이 제기돼 논란이 일기도 했다. 당시 장 씨는 사실이 아니라고 부인했지만 바른정당 소속이던 장 의원이 사과하며 대변인과 부산시당 위원장직에서 사퇴했다.



구특교 기자 kootg@donga.com

자유한국당 장제원 의원의 아들 용준 씨(19)가 음주운전으로 사고를 낸 뒤 현장에서 도주하고, 운전자를 바꿔치기해 사건을 은폐하려 한 정황이 확인됐다. 경찰은 장 씨에 대해 음주운전, 범인 도피 교사 등의 혐의를 적용해 수사할 방침이다.서울 마포경찰서와 소방 당국 등에 따르면 7일 오전 2시 40분경 서울 마포구 창전사거리에서 술에 취한 장 씨가 고가의 벤츠 차량을 몰고 가다 음식 배달을 하던 30대 A 씨의 오토바이를 뒤에서 추돌했다. 차량에는 장 씨의 지인 B 씨가 함께 타고 있었다.사고 직후 A 씨는 112에 “어떤 차가 뒤에서 치고 도망갔다”고 신고했다. 경찰과 소방관이 함께 출동하니 사고 현장에는 배달하던 음식물이 도로에 널브러져 있었고, 가해 차량은 보이지 않고 A 씨만 남아 있었다. A 씨의 부상은 찰과상 정도로 경미했다. 현장에 출동했던 소방 관계자는 “가해 차량이 없어 주변을 살펴보니 사건 현장과 멀리 떨어진 곳에 서 있었다”고 말했다. 경찰은 장 씨가 현장에서 약 100m 떨어진 곳에 있었던 것으로 파악했다.장 씨는 현장에 출동한 경찰관에게 “운전자가 잠시 다른 데 갔다”고 진술했다. 30분 정도 지나 현장에 온 장 씨의 또 다른 지인 C 씨는 “내가 운전을 했다. 내가 차량 소유주다”라고 진술했다. 경찰은 현장에서 3명 모두 혈중알코올농도를 측정했다. 당시 장 씨의 혈중알코올농도는 ‘면허 취소’ 수준인 0.12%로 측정됐다. B 씨도 술에 취한 상태였고, C 씨는 술을 마시지 않은 것으로 파악됐다.경찰이 음주 측정을 마친 뒤 약 2시간 후 장 씨는 변호인 및 모친과 함께 경찰서를 직접 찾아와 “내가 사고 차량을 운전했다”고 시인했다. 사건 내용을 잘 아는 관계자는 “사고 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 거짓말이 곧 탄로 날 것을 뒤늦게 깨달은 것으로 보인다. 변호인의 조력을 받아 처벌을 가볍게 하기 위해 자수한 것 같다”고 전했다.장 씨는 A 씨에게 “우리 아빠가 국회의원이다. 돈을 줄 테니 합의하자”며 사건을 무마하려 했다는 의혹도 제기됐다. 경찰도 A 씨로부터 이 같은 내용을 전달받은 것으로 알려졌다. 다만 금품을 주겠다며 합의를 시도했다고 해도 그 자체로는 처벌이 어려울 것으로 보인다.경찰은 사고 당일 장 씨와 A 씨 등에 대한 간단한 조사를 마친 뒤 이들을 귀가시켰다. 경찰 관계자는 “추석 연휴 이전에 장 씨 등에 대한 조사가 진행될 예정이다”라고 밝혔다. 경찰은 음주운전 사실 은폐를 시도한 장 씨에게는 도로교통법 위반(음주운전) 외에도 형법상 범인 도피 교사죄를 적용하고, 자신이 운전했다고 거짓 진술한 C 씨에게는 범인 도피죄, 동승한 지인에게는 음주운전 방조죄 등을 각각 적용할 것으로 알려졌다.장 씨는 7일 자신의 소속사인 ‘인디고뮤직’ 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “정말 죄송하고 변명의 여지가 없다. 경찰의 수사 과정에 성실히 임하고 그에 따른 처벌을 달게 받겠다”고 글을 남겼다. 장 씨는 향후 모든 활동을 중단하겠다고 밝혔다. 장 의원도 이날 자신의 SNS에 “불미스러운 일로 심려를 끼쳐 사과드린다. 성인인 아들이 모든 법적 책임을 달게 받아야 할 것”이라고 밝혔다.