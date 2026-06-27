벼랑 끝 韓, 이란에 밀려 ‘8위 추락’…32강 진출 ‘빨간불’

이란, 이집트와 1대1 무승부로 6위 올라
홍명보호, 이틀 새 6위→7위→8위 밀려
9위부터 탈락…남은 팀 ‘졸전’에 기대야
한국 축구대표팀이 이란에게도 밀리며 2026 북중미 월드컵 32강 토너먼트 진출 가능성이 희박해졌다. 한국은 32강 진출을 다투는 조 3위 팀 간 순위에서 27일(한국 시간) 기준 8위로 밀려났다. 12개 조 중 상위 8개 팀에게만 32강 진출권이 주어지는 상황에서 벼랑 끝에 몰리게 된 것. 한 계단만 더 밀리면 탈락이 확정된다.
이에 따라 한국은 28일 남은 3경기를 마지막까지 가슴 졸이며 지켜보는 처지가 됐다.
이날 낮 12시(한국 시간) 이란과 이집트는 미국 시애틀 스타디움에서 열린 조별리그 G조 3차전에서 1대 1 무승부를 거뒀다. 당초 이 경기에서 이집트가 승리하면 한국에 유리한 상황이었다.
하지만 무승부로 끝이 나면서 이란은 3무로 승점 3점, 골득실 0이 되며 각 조 3위 경쟁에서 6위로 올라섰다. 반면 홍명보호의 순위는 7위에서 8위로 떨어졌다. 옵타는 한국의 32강 진출 확률을 34.1%로 낮췄다.
한국은 전날까지만 해도 3위 팀 경쟁에서 6위였다. 하지만 이날 오전 열린 조별리그 I조 3차전에서 세네갈이 이라크를 5 대 0으로 완파하면서 골득실에서 밀린 한국은 7위로 내려앉았다. 다행히 이어진 H조 3차전에서 스페인이 우루과이를 1대 0으로 꺾으면서 한국은 7위 자리를 지켰다.
하지만 이집트와 이란 경기에서 한국이 원하던 시나리오가 빗나가면서 하루 만에 2계단 밑인 8위까지 떨어지게 됐다. 한국은 이제 한 계단 아래인 9위로 추락하면 짐을 챙겨 귀국해야 한다. 이를 두고 한 커뮤니티에선 “이제 슬슬 속옷 한 장만 남기고 짐을 싸야하는 상황”이라고 표현했다.
남은 경기는 28일에 열리는 3경기다.
L조에 속한 크로아티아는 현재 3위 팀 경쟁에서 7위, J조 알제리는 9위, K조 콩고민주공화국은 12위다. 알제리가 오스트리아와 맞붙어 비기거나 승리한다면 한국을 제치고 순위권에 안착할 수 있다. 콩고민주공화국도 우즈베키스탄을 이긴다면 한국보다 앞서게 된다. 크로아티아는 가나와의 경기에서 비기기만 해도 순위권 안에 들 수 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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