[속보]답답한 공격, 불안한 수비…남아공에 선제골 내줬다

대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 남아프리카공화국전에서 후반 선제골을 허용해 0-1로 끌려가고 있다.
남아공의 타펠로 마세코가 후반 17분 왼발로 골망을 갈랐다. 피파 랭킹 24위인 한국이 만약 랭킹 60위 남아공에게 패배한 뒤, 경우의 수를 따져 32강 탈락으로 끝나면 ‘홍명보호 몬테레이 참사’로 기록될 것으로 보인다.
홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 A조 마지막 경기인 남아공전에서 후반 0 대 1로 끌려가고 있다.
한국 대표팀은 경기 초반 분위기를 잡았지만 전반전 중반 이후 남아공에게 결정적인 득점 찬스를 허용했다. 하지만 골로 이어지진 않았고 전반전은 0 대 0으로 끝났다. 한국 대표팀의 전반전 유효 슈팅은 1개, 남아공은 3개였다.
후반전 시작과 함께 홍명보 감독은 손흥민, 옌스 카스트로프, 김진규를 투입했다. 선발 출전했던 황희찬, 이태석, 백승호가 빠졌다.
이후 남아공의 타펠로 마세코가 후반 17분 왼발로 골망을 갈라 한국은 0-1로 끌려 가고 있다.
현재 승점 3점(1승 1패)으로 A조 2위인 한국은 4위 남아공(승점 1점, 1무 1패)과 비기기만 해도 32강 토너먼트에 진출한다.
3위인 체코(승점 1점, 1무 1패)가 3차전에서 1위 멕시코(승점 6점, 2승)를 잡아도 1차전에서 체코를 이긴 한국이 승 자 승 원칙에 따라 체코를 앞서기 때문이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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