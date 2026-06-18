이화아트센터, ‘석정 한진수 교수 상수전’

이화여자대학교 조형예술대학 서양화 전공이 20일까지 서울 서대문구 이화아트센터에서 ‘석정 한진수 교수 상수(上壽)전’을 연다. 올해 100세를 맞은 한국 현대미술 1세대 여성 작가인 한 교수의 80년 화업을 조명한다.
한 교수는 광복 직후인 1945년 국내 최초의 4년제 미술교육 과정인 이화여대 예림원 미술학부 서양화과 제1회 입학생으로, 졸업 후에는 한국 최초 여성미술가 단체인 ‘녹미회’ 창립 멤버로 활동하며 대한민국 미술전람회 등 다양한 전시를 통해 작품세계를 구축했다.
1968년 이화여대 서양화과 교수로 임용돼 1992년 정년퇴임까지 후학을 양성했고 미술교육 발전에 기여한 공로를 인정받아 국민훈장 모란장을 수훈했다. 이번 전시에서는 대표 회화 작품을 비롯해 드로잉, 사진, 친필, 전시 도록, 교육 자료 등 100여 점을 선보인다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
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