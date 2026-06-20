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김포서 조업 중 물에 빠진 70대 어민, 하루 만에 숨진 채 발견
동아일보
입력
2026-06-20 14:53
2026년 6월 20일 14시 53분
최재호 기자
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20일 경기 김포시 하성면 일대 포구에서 소방대원들이 실종자 수색 작업을 벌이고 있다. 김포소방서 제공
경기 김포에 있는 한 포구에서 조업 중 실종된 70대 어민이 하루 만에 숨진 채 발견됐다.
20일 김포소방서에 따르면 전날 오전 8시 57분경 김포시 하성면 일대 포구에서 조업 중이던 사람이 빠졌다는 신고가 접수됐다.
이 어민은 소형 어선 위에서 조업을 하던 중 물에 빠진 것으로 알려졌다. 당시 해당 어선에는 숨진 어민을 포함해 2명이 조업을 하고 있었던 것으로 파악됐다.
소방당국은 드론 등 장비 12대와 인력 30명을 동원해 인근 지역을 수색한 끝에 이날 오전 9시 37분경 전류리포구 인근에서 숨져 있는 어민을 발견했다.
소방당국은 인양한 시신을 경찰에 인계할 예정이다. 경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
#김포소방서
#김포시 하성면
#포구
#소형 어선
#어민
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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