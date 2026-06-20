“어린이 친구들, 고마웠어요” 은마상가 문방구 사장의 작별 인사

서울 강남구 대치동 은마아파트 상가의 오래된 문방구 사장이 폐업을 알리며 남긴 마지막 인사다. 이 사장은 단골 손님이었던 아이들의 이름을 나열한 뒤 응원의 메시지를 전해 잔잔한 감동을 주고 있다.
18일 한 커뮤니티 게시판에는 ‘은마상가 오래된 문방구’라는 제목의 게시글이 올라왔다. 이와 함께 공개된 두 장의 사진에는 문방구 사장이 가게 유리창에 붙여 놓은 마지막 손편지가 담겨 있다. 사장은 편지를 통해 “사랑하는 어린이 친구들 그리고 수많은 고객님, 그동안 참 고마웠다”라며 “비록 문은 닫지만 여러분의 멋진 앞날을 멀리서 응원하겠다”고 썼다. 이어 “모두들 건강하게 잘 지내시라. 사랑한다”고 했다.
사장은 두 번째 편지에는 “내가 참 좋아했던 친구들”이라며 20여 명의 아이들 이름을 나열했다. 그는 “더 많은 친구들의 얼굴은 기억나지만 많은 시간이 지나서 이름들이 가물가물하다”며 “앞으로, 아니 오랜시간 너희들이 많이 그리울 거다. 항상 응원 많이 할테니 파이팅”이라고 적었다. 강남 주민들이 모인 한 커뮤니티에는 “은마아파트 재건축이 사업시행인가를 눈앞에 두고 있어 폐업하신 것 같다”는 글이 올라왔다.
과거 아파트 상가와 학교 앞에서 흔히 볼 수 있던 문방구가 점점 사라지는 추세다. 1999년 약 2만6900개이던 전국 문구용품 소매점수는 2012년 기준 1만4700여 개로 약 45% 감소했다. 지난해 상반기에는 4000여 개 수준까지 줄었다. 이는 온라인 쇼핑 플랫폼의 성장과 초저가 생활용품 판매점의 확산으로 문구류 구매 수요가 오프라인 문방구에서 대형 유통업체와 온라인으로 이동한 영향으로 분석된다.
댓글 0