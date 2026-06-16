아파트사우루스, 중기부 지원사업 낙점… 라이콘 기업 도약 본격화

부동산 플랫폼 아파트사우루스가 중소벤처기업부 투자연계 지원 사업에 선정됐다.
아파트사우루스는 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 ‘2026년 소상공인 투자연계지원사업(LIPSⅡ)’ 대상 기업으로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.
립스는 생활문화 분야 비즈니스 모델을 보유한 로컬 크리에이터를 발굴해 ‘라이콘’ 기업으로 육성하는 프로그램이다. 선정 기업은 투자 유치 규모에 연동된 매칭 보조금과 사업화 자금을 지원받는다.
아파트사우루스는 수도권 30~40대 맞벌이 가구를 대상으로 한 주거 이동 솔루션의 사업성과 혁신성을 인정받았다. 회사는 고객의 자금 여력과 직장 위치, 자녀 교육 및 양육 환경 등을 종합적으로 분석해 맞춤형 주거 전략을 제안하는 서비스를 운영 중이다.
특히 검증된 부동산 전문가와 지역 전문가가 참여하는 ‘1대1 맞춤형 상담 서비스’를 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 개인별 상황에 최적화된 주거 이동 전략을 제공하는 것이 특징이다.
기술 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 아파트사우루스는 ‘개인 맞춤형 콘텐츠 제공 및 구독 관리 시스템’ 관련 등록 특허를 보유하고 있다. 이를 기반으로 이용자 맞춤형 콘텐츠와 상담 서비스를 제공한다.
정우룡 아파트사우루스 대표는 “이번 립스 선정은 3040의 주거 고민 해결을 목표로 한 사업 모델의 성장 가능성과 공공성을 인정받은 결과”라며 “전문가 상담 서비스를 더욱 고도화해 신뢰할 수 있는 주거 플랫폼으로 성장하고 라이콘 기업으로 도약하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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