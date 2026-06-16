신동빈 “AX는 선택 아닌 생존과제”…직접 실무교육 받아

신동빈 롯데그룹 회장이 그룹의 전사적 인공지능 전환(AX)을 가속화하기 위해 인공지능(AI) 서비스를 제작하는 등 직접 실무 교육을 받았다.
롯데는 신 회장이 5일과 6일 이틀간 ‘최고경영자(CEO) 인공지능(AI) 아카데미’에서 실무 교육을 받고 그룹 AX추진 전략을 점검했다고 16일 밝혔다.
이번 CEO AI 교육은 AI 혁신을 위한 CEO의 인식 변화를 주제로 1일부터 매주 주말 계열사 CEO 50여명을 대상으로 진행됐고, 6일 마무리됐다.
교육에 참석한 신 회장은 ‘바이브 코딩’을 기반으로 AI 서비스를 제작하고, AI 에이전트도 직접 개발했다. 바이브 코딩은 자연어로 요구 사항을 입력하면 AI가 코드를 구현하는 기술이다. 신 회장은 “AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제”라며 “일하는 방식의 혁신적 변화를 위해 전 임직원이 AI 에이전트 개발 역량을 갖추도록 지원하겠다”고 강조했다.
롯데는 연내 그룹 전 임직원 대상으로 ‘AI 에이전트 실무형 교육’을 진행해 임직원 누구나 업무에 필요한 AI 에이전트 개발 역량을 갖추게 할 방침이다. 데이터 분석, 보고서 작성 등 반복적이고 시간이 많이 드는 업무는 AI에 맡기고, 직원은 각 업무의 본질에 집중해 생산성을 높인다는 구상이다.
임직원의 AI 활용을 독려하기 위해 다음 달 외부 생성형 AI를 도입하기로 했다. 롯데는 AI 에이전트 생성 역량을 겨루는 ‘롯데 AI 해커톤’과 계열사별 핵심 AI 과제 진행 과정을 평가하는 ‘AI 챌린지’도 열 예정이다. 또 롯데는 그룹 AX를 위해 18일부터 1박 2일간 그룹 AI, 정보기술(IT) 담당 임원 150여 명을 한 자리에 모아 AX 전략을 공유하고 이를 통한 그룹 경쟁력 강화 방안을 논의한다.