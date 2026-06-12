“또 넘어져도 나 다시 일어나” 월드컵 개막식에 울려퍼진 한국어

케데헌 ‘골든’ 부른 이재
“또 넘어져도 나 또 다시 일어나.”
안드레이 보첼리와 주제가 열창
초반-후반부 한국어 가사 화제
작곡가 겸 가수 이재(EJAE)가 11일(현지 시간) 2026 북중미 월드컵 개막식 공연에서 월드컵 공식 주제가 ‘DNA’의 한국어 가사를 불렀다. 이재는 세계적인 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 타이틀곡 ‘골든’을 부른 가수다.
이재는 이날 개인 소셜미디어 계정에 멕시코시티 스타디움(아즈테카 스타디움)에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식 공연 영상을 올렸다.
영상에서 이재는 파란색과 흰색이 어우러진 드레스를 입고 성악가 안드레아 보첼리와 DNA를 열창했다. 이 곡의 초반부와 후반부에 나오는 한국어 가사 “또 넘어져도 나 또 다시 일어나”라는 한국어 가사를 불러 눈길을 끌었다.
이재는 케데헌의 타이틀곡인 골든으로 제83회 골든글로브 시상식 주제가상 등을 받으며 세계적인 스타로 떠올랐다. 이재는 “어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 나를 놀렸지만 지금은 모두 우리 노래를 부른다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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