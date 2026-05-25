대구 달성교육재단 미국행 우주과학캠프 참가자 모집

대구 달성군 재단법인 달성교육재단은 다음 달 1일부터 15일까지 ‘달성 청소년 해외 우주과학 캠프’ 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다. 재단은 지역 청소년들을 국제적인 과학 인재로 육성하기 위해 이번 프로그램을 마련했다.
올해 처음 시행되는 이번 캠프는 지역 중학교 1, 2학년 학생 30명을 선발해 10월 중 7박 8일 일정으로 진행된다. 교육비는 재단이 부담하며, 저소득층과 국가보훈대상자 특별전형 선발자 3명에게는 항공료까지 전액 지원할 방침이다.
프로그램은 미국 항공우주국(NASA) 제트추진연구소와 현지 천문대, 캘리포니아대 로스앤젤레스(UCLA) 로봇연구소 등 미국 로스앤젤레스와 올랜도 일대의 최첨단 우주과학 연구시설을 중심으로 진행된다. 참가자들은 전문가와 함께 현장을 탐방하고, 현지 과학자 특강과 미국 명문대 유학생 멘토링 등을 통해 진로 탐색 기회를 갖게 된다. 최근 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’를 발사한 케네디 우주센터 로켓 발사장 견학 일정도 포함됐다.
참가 신청은 다음 달 1일부터 15일까지 이메일(yj12@dsef.or.kr) 또는 재단 방문을 통해 할 수 있다. 자세한 사항은 달성교육재단 누리집(dsef.or.kr)이나 전화로 문의하면 된다.
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