“미중 정상회담 계기로 中 5년내 대만 침공 가능성 커져”

이번 미중 정상회담을 계기로 중국이 향후 5년 내 대만을 침공할 가능성이 높아진 것으로 예상한다는 도널드 트럼프 미 대통령 측근의 말을 미 액시오스가 17일(현지 시간) 전했다.
액시오스는 트럼프 대통령이 이번 방중 기간 시진핑 중국 국가주석이 선보인 의전과 특별 대우를 마음에 들어했지만 정작 시 주석의 말은 다정한 분위기와 달랐다고 짚었다. 트럼프 대통령의 한 측근은 “시 주석이 중국을 새로운 위치로 이동시키려 하고 있다”며 “(시 주석은) ‘우리(중국)는 더 이상 떠오르는 신흥 강국이 아니다. 우리는 당신들(미국)과 대등하다. 그리고 대만은 내 것이다’라고 말하고 있다”라고 전했다.
트럼프 대통령의 측근은 또 “트럼프 대통령의 이번 방중은 앞으로 5년 안에 대만 문제가 협상 테이블 위에 오를 가능성이 훨씬 높아졌음을 시사한다”라고 말했다.
이어 그는 “경제적으로 우리가 준비될 가능성은 없다. 반도체 공급망은 자급 수준에 전혀 근접하지 못할 것”이라며 “기업 최고경영자(CEO)들에게, 그리고 사실상 미국 경제 전체에 있어 반도체 공급망보다 더 시급한 문제는 없다”고 지적했다.
즉 중국이 대만을 침공할 경우 미국 기업들이 인공지능(AI)을 구동하는 데 필요한 반도체 공급망이 차단될 수 있다고 예상하는 것이다. 미국은 현재 대만 TSMC에 반도체 공급을 의지하고 있다.
트럼프 대통령의 측근이 이 같은 우려 표명에 나선 것은 이번 미중 정상회담에서 대만에 대한 논의가 심상치 않다고 판단한 데 따른 것으로 보인다. 14일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담에서 시 주석은 “대만 의제를 잘 처리하면 양국 관계는 안정을 유지할 수 있지만 잘못 처리하면 매우 위험한 상황으로 몰아갈 수 있다”고 했다.
이후 트럼프 대통령은 15일(현지 시간) 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 미국산 무기를 대만에 추가 판매하는 건에 대해 “승인할 수도 있고 하지 않을 수도 있다”고 밝혔다. 특히 대만에 대한 무기 추가 판매 여부에 대해서는 “중국에 달려 있다. 우리에게 ‘매우 좋은 협상 칩(very good negotiating chip)’”이라고 밝히면서 미국의 대만 관련 안보 정책이 후퇴하는 것 아니냐는 우려를 낳았다.
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