삼전 노조위원장 “중노위, 조정안 조합원 투표 안되냐며 헛소리”

최승호 삼성 초기업노조 삼성전자지부(초기업노조) 위원장이 최근 사내 커뮤니티에서 중앙노동위원회(중노위)를 원색적으로 비판한 것으로 알려졌다. 21일 총파업을 7일 앞둔 상황에서 노사간 대화를 통한 사태 해결이 더욱 요원해지고 있다는 분석이 나온다.
14일 업계에 따르면 이번 삼성전자 임금협상에서 노조 측을 주도하고 있는 최 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 “중노위에서 잠정 합의를 안 하더라도 (조정안을) 조합원 투표에 올리면 안 되냐는 헛소리를 했다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 11, 12일 삼성전자 노사는 중노위의 중재로 사후조정에 나섰다. 이틀간 20시간이 훌쩍 넘는 치열한 협상을 벌였지만, 노조가 사측의 제시안, 중노위의 조정안을 모두 거부하며 협상이 결렬된 바 있다.
최 위원장이 언급한 중노위 조정안은 삼성전자 반도체(DS)부문이 업계 1위를 할 경우 영업이익의 12%를 성과급으로 지급하는 내용이 골자다. 초과이익성과급(OPI)의 상한선(기본 연봉의 50%)을 유지하는 안도 포함됐다. 영업이익 10%를 성과급 재원으로 편성하되 추가 보상을 약속한 사측의 제안보다 개선된 제안이라는 평가다. 하지만 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 편성하고 상한선을 삭제하는 등의 기존 요구를 고수하며 이 안을 받아들이지 않았다. 그럼에도 중노위에서 조정안을 조합원 투표에 부칠 것을 제안했다는 게 노조의 주장이다.
최 위원장은 전날 수원지법에서 열린 사측의 쟁의행위 금지 가처분 신청 사건 2차 심문에 출석하며 “파업 종료까지는 회사와의 추가적인 대화는 고려하지 않고 있다”고 밝혔다. 노조는 21일부터 18일간 총파업에 돌입할 것을 예고하고 있는데, 10일 기준 파업에 참여하겠다는 의사를 밝힌 DS부문 조합원만 3만6804명이다. 이는 DS부문 전체 직원 수 7만7300여 명의 절반에 가까운 숫자다.
노조 예고대로 파업이 실현되면 삼성전자를 비롯해 국내 반도체 전·후방 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 앞서 노조 측은 “18일간의 총파업으로 인해 약 30조 원에 달하는 생산 차질이 발생할 것”이라고 예고한 바 있다.
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