하나금융그룹, 블록체인 활용 해외송금 서비스 개발 본격화

하나금융그룹과 포스코인터내셔널, 두나무가 블록체인을 활용한 해외송금 서비스 개발에 착수했다. 금융·산업·디지털자산 간 융합으로 새로운 형태의 글로벌 금융 생태계 교두보를 마련했다는 평가가 나온다.
하나금융그룹은 29일 서울 하나금융그룹 명동사옥에서 이 같은 미래형 금융 생태계 마련을 위한 3자간 업무 협약을 체결했다.
이번 업무협약은 하나금융그룹의 외국환 네트워크와 포스코인터내셔널 글로벌 공급망, 두나무 블록체인 기술력을 결합해 실시간 해외송금 서비스 개발 및 실제자금 이동 환경에서 실효성을 검증하기 위해 마련됐다.
이은형 하나금융그룹 부회장은 “이번 협약은 디지털자산과 산업, 금융이 유기적으로 결합하는 중요한 전환점”이라며 “서비스 상용화를 통해 산업 생태계 참여자 모두에게 새로운 가치를 제공할 것”이라고 말했다.
이계인 포스코인터내셔널 사장은 “디지털 금융과 디지털 자산 분야에서 국내 대표 기업들과 중장기적 파트너십 기반을 구축했다”며 “3사가 협력을 통해 디지털 금융 생태계에서 역할을 확대해 나가겠다”고 했다.
오경석 두나무 대표는 “기와체인의 기술력이 보다 효율적이고 투명한 온체인 금융 환경을 구현하는 토대가 되길 기대한다”며 “블록체인이 가져올 미래 금융의 변화를 기술적으로 뒷받침하겠다”고 설명했다.
이들 협의체는 금융산업·디지털자산간 융합 혁신으로 해외송금 판을 바꾸겠다는 의지를 내비쳤다. 특히 금융 디지털자산·실물 산업이 결합된 새로운 비즈니스 모델을 공동으로 발굴하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.
이를 ▲블록체인 기반 해외송금 서비스 구축 ▲글로벌 자금관리 및 지급결제 효율화를 위한 금융 인프라 구축 ▲디지털 금융사업 기회 발굴 등의 분야에서 상호 협력하기로 했다.
구체적으로 하나금융그룹은 기존 해외송금의 속도와 비용 문제를 개선하고, 법인 고객에게 보다 효율적이고 투명한 금융 서비스를 제공할 예정이다. 포스코인터내셔널은 글로벌 무역 네트워크를 바탕으로 해외송금 및 무역결제 등 금융 서비스를 이용하는 실수요 기업으로서 글로벌 무역 실증 플랫폼 역할을 담당한다. 두나무는 자체 블록체인 인프라 및 기술을 기반으로 협력을 지원한다. 프라이버시 강화 기능과 대량 트랜잭션 처리를 지원하는 레이어 2 ‘기와체인’을 활용해 안정적이고 확장 가능한 인프라 제공 및 블록체인 생태계 확대에 기여할 계획이다.
앞서 지난 2월, 하나금융그룹과 두나무는 블록체인 기술을 활용한 외화송금 서비스 기술검증(이하 PoC)을 완료한바 있다. PoC는 하나은행 국내외 지점들 간에 기존 SWIFT 방식으로 주고받던 송금 전문을 두나무가 운영하고 있는 블록체인 네트워크인 기와체인의 블록체인 메시지로 대체하는 방식으로 이뤄졌다.
3사는 올해 초부터 블록체인 기반 해외송금 서비스 출시를 위해 금융환경에 선제적으로 대응하고 긴밀히 협업해왔다. 이를 기반으로 향후 디지털자산 기반 공동 프로젝트 발굴과 PoC, 글로벌 시장 확대 등 단계적으로 협력을 추진해 나갈 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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