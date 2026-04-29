경북대-(주)화신, 미래 산업 인재 양성 맞손

경북대가 자동차 부품 중견기업인 (주)화신과 함께 미래 산업 인재 양성과 인공지능(AI) 기반 기술 혁신을 위한 전략적 파트너십을 맺었다. 경북대와 (주)화신은 28일 대구 북구 경북대 본관 제1회의실에서 인재 양성 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 교육부의 ‘성장엔진 연계 지역 인재 양성 방안’ 이른바 ‘서울대 10개 만들기’에 발맞춰 지역 전략산업 분야의 우수 인재를 양성하고, AI 기반의 기술 혁신 및 산학협력 체계를 구축하기 위해 마련했다. 이에 따라 양 기관은 AI 및 미래 모빌리티 분야 전문 인력 육성과 기술 경쟁력 강화에 집중한다. 현장 실습과 인턴십, 직무 멘토링을 통해 실무형 인재를 육성하고, AI 기반 제조 공정 지능화 공동 개발과 대학 보유 특허의 사업화를 지원한다. 특히 대학 내 ‘기업공동연구소’를 설립해 연구 장비와 인프라를 공동 활용할 계획이다. 양 기관은 이를 기반으로 대형 국책 과제를 함께 기획하고 대학과 기업이 동반 성장해 국가 균형 발전을 도모하는 ‘5극 3특(5개 초광역권과 3개 특별자치도) 권역별 성장엔진’ 전략을 실현해 나갈 방침이다. 경북대는 또 (주)화신이 요청하는 직무 역량에 맞춘 특화 교육 콘텐츠를 운영한다. (주)화신은 교육 수료생을 대상으로 채용 우대 및 연계 지원을 적극 검토하며 ‘교육-연구-채용’으로 이어지는 지역 상생 모델을 구축하는 데 협력한다. 허영우 경북대 총장은 “정부의 국가거점국립대 집중 투자 기조에 발맞춰 경북대가 AI 및 미래 산업 분야의 거점 대학으로서 위상을 확립해 나갈 것”이라며 “화신과의 협력을 통해 지역 인재가 지역 기업에서 꿈을 펼치는 선순환 구조를 완성하겠다”고 말했다.