서울 공기 20년 새 달라졌다…미세먼지 정책·생활 서비스 ‘촘촘’

서울 초미세먼지 20년간 30→18㎍ 감소
봄철되면 고농도 반복돼…맞춤 대책 시행
전기차 늘리고 공사장 70곳 IoT 감시
도로청소·예보 등 생활·현장 대응 강화
20일 황사가 덮치면서 서울에 미세먼지 주의보가 발령됐다. 이날 한때 서울시 미세먼지(PM10)는 ‘매우 나쁨’을 기록했다. 이처럼 봄철이 되면 중국에서 유입되는 황사와 대기 정체가 겹치면서 고농도 미세먼지가 반복된다. 서울시는 미세먼지가 높아지는 봄철을 맞아 대기질 개선 정책과 생활 밀착형 대응을 강화하고 있다.
● 대형 공사장 70곳에 IoT 기반 감시체계
서울시는 2006년부터 경유버스 8900여 대를 CNG 등 친환경 차량으로 전환하고 노후 경유차 DPF 부착·조기 폐차를 추진했으며, 스크린도어 설치와 전기차 보급 확대를 통해 지난해 말 전기차 12만3000대(3.4%)를 확보하고 2017년 비상저감조치와 2019년 5등급 차량 운행 제한도 도입했다.
이런 노력으로 시의 미세먼지 상황은 꾸준히 개선됐다. 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도는 2006년 30㎍에서 지난해 18㎍으로 40% 줄었고, 미세먼지(PM10)도 같은 기간 60㎍에서 32㎍으로 약 47% 감소했다. 초미세먼지 ‘나쁨’(㎥당 36㎍ 이상) 일수는 연간 108일에서 32일로 줄었고, ‘좋음’(15㎍ 이하) 일수는 73일에서 182일로 늘었다.
그러나 봄철이 되면 고농도가 집중되는 구조가 반복되고 있다. 이에 서울시는 봄철 고농도 발생에 대비한 맞춤 대책을 시행하고 있다.
올해는 전기화물차 1779대와 전기이륜차 4247대 보급 등 친환경차 전환을 확대하고, 시내버스 300대와 마을버스 100대를 전기버스로 교체할 계획이다. 노후 경유차는 4등급 차량 1만3000대를 조기 폐차하는 등 감축을 강화하고, 공사장 미세먼지 관리도 확대해 친환경 공사장을 270곳까지 늘리고 대형 공사장 70곳에는 IoT 기반 상시 감시체계를 운영한다.
도로에 날리는 먼지를 줄이기 위해 도로 청소를 확대하고, 지하철 역사와 생활공간의 공기질 관리도 강화한다. 고농도 발생 시 비상저감조치를 즉시 가동함과 동시에 ‘미세먼지 종합상황실’을 통해 상황 전파와 현장 점검을 실시간으로 관리하는 등 대응 속도도 높일 방침이다.
● 실시간 알림 문자, 쉼터 안내
시민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 서비스도 확대되고 있다. 서울시는 대기환경정보 홈페이지(cleanair.seoul.go.kr)에서 서울 전역의 실시간 대기질 정보를 제공하고 있다. 미세먼지와 초미세먼지, 오존 등 주요 오염물질 농도를 지도 기반으로 확인할 수 있고, 위치 정보를 활용하면 거주 지역 상황도 즉시 파악할 수 있다.
대기질 알림 문자 서비스도 운영 중이다. 홈페이지에서 신청하면 된다. 미세먼지 예보가 ‘나쁨’ 이상일 경우 하루 두 차례 알림이 발송된다. 주의보·경보 단계에서는 별도 안내가 제공된다. 카카오 알림톡이나 문자메시지로 받아볼 수 있다. 시는 자치구·행정동 단위로 3일치 대기질을 예측하는 ‘맞춤형 예보 서비스’를 구축해 고농도 발생을 사전에 알리고, 알림서비스 수신 대상도 15만 명까지 확대할 계획이다.
시는 미세먼지 농도가 높은 날 시민 건강 피해를 줄이기 위해 ‘미세먼지 쉼터’ 206곳도 운영하고 있다. 공기청정기와 환기 설비를 갖춘 공간으로 외부 활동 중 잠시 머물며 노출을 줄일 수 있다. 시 관계자는 “앞으로도 지속적인 관리와 구조 전환을 통해 공기 질을 꾸준히 개선해 나가겠다”고 밝혔다.
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