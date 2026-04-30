“조카 폭행한 애” 찾아가 사과 영상 찍어 올린 삼촌 피소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 30일 08시 18분

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뉴시스
충북의 벚꽃 축제에서 발생한 집단 폭행 사건의 피해자 가족이 가해자로 지목된 학생의 신상 정보를 소셜미디어에 올렸다가 피소됐다.

충북 청주흥덕경찰서는 아동복지법 위반, 협박 등의 혐의가 적시된 30대 A 씨에 대한 고소장을 접수했다고 29일 밝혔다. 폭행 사건의 가해자로 지목된 학생의 가족이 A 씨에 대한 고소장을 낸 것으로 알려졌다.

A 씨는 피해자의 삼촌으로 파악됐다. A 씨는 조카가 5일 충북 청주의 벚꽃 축제 현장에서 집단 폭행을 당했다는 소식을 접한 뒤 가해자로 지목된 학생의 신상 정보를 소셜미디어 계정에 올린 혐의를 받고 있다.

A 씨는 가해 학생으로 지목된 학생을 찾아가 직접 사과를 받아낸 뒤 해당 장면이 담긴 동영상도 소셜미디어에 올린 것으로 알려졌다.

가해자로 지목된 학생의 가족은 경찰 조사에서 A 씨가 ‘사과하지 않으면 성인이 될 때까지 신상 정보를 유포하겠다’는 취지로 협박하며 영상을 찍었다고 주장한 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 A 씨를 불러 자세한 경위를 조사할 방침이다.

#집단폭행#가해자 신상#신상 유포#청주 폭행
정봉오 기자 bong087@donga.com
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