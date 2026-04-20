명지대, 레온즈 에더 FISU 회장 ‘명예 교육학 박사’ 학위 수여

명지대는 지난 17일 교내 방목학술정보관에서 학위 수여식을 개최하고, 레온즈 에더 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장에게 명예 교육학 박사 학위를 수여했다고 20일 밝혔다.
에더 회장은 취크 교육대와 베른대를 졸업하고 장크트갈렌대 교수로 재직하며 체육학 분야의 연구와 교육에 주력했다. 1983년 스위스 대학스포츠연맹에서 활동을 시작했고 유럽대학스포츠협회(EUSA) 부회장 등을 역임했다. FISU에서는 집행위원, 부회장, 수석부회장, 임시회장을 거쳐 2023년 11월 정식 회장으로 선임됐다. 현재 스위스 대학스포츠재단 회장을 맡고 있다.
에더 회장은 약 30년간 국제 대학스포츠 발전에 기여하며 한국과도 인연을 이어왔다. 2003년 대구 하계 유니버시아드와 2015년 광주 하계 유니버시아드의 유치 및 개최를 지원했다. 명지대학교 용인캠퍼스가 FISU ‘Healthy Campus’ 인증에서 최고 등급인 플래티넘을 획득하는 데도 일조했다.
한영근 명지대 교학부총장 및 대학원장은 추천사를 통해 “에더 회장은 스포츠를 통한 대학생 교육과 국제 대학 스포츠 발전에 헌신해 온 인물”이라고 밝혔다.
임연수 명지대 총장은 “에더 회장은 국제 대학 스포츠의 발전을 이끌어 온 리더로 스포츠를 통해 교육의 가치를 확장하고 세계 청년 간 교류와 연대를 증진하는 데 기여했으며, 그의 헌신은 우리 대학이 지향하는 교육 이념과도 깊이 맞닿아 있다”고 말했다.
레온즈 에더 회장은 답사를 통해 “이번 명예박사 학위를 받아서 매우 영광스러우며, 대학 스포츠는 학생들의 성장과 사회적 가치 형성에 기여하는 중요한 교육적 수단”이라고 말했다. 그는 이어 “앞으로도 스포츠를 통해 세계 청년들이 서로를 이해하고 협력할 수 있는 기반을 확대하겠다”고 밝혔다.