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‘올림픽 은퇴’ 최민정, 쇼트트랙 국가대표 선발전 1위
동아일보
업데이트
2026-04-09 17:32
2026년 4월 9일 17시 32분
입력
2026-04-09 17:28
2026년 4월 9일 17시 28분
임보미 기자
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2026~2027시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회가 열린 7일 오후 서울 양천구 목동 실내 빙상장에서 여자부 1500m 준준결승에 출전한 최민정(흰색, 성남시청)이 빙판을 질주하고 있다. 2026.04.07.뉴시스
최민정이 올림픽 은퇴 발표 이후에도 국가대표 선발전에서 종합 1위를 차지했다. 최민정은 9일 서울 목동아이스링크에서 마무리된 2026~2027 쇼트트랙 국가대표 1차 선발전에서 500m, 1000m 각 1위, 1500m 3위로 종합 1위를 차지했다. 11, 12일 같은 곳에서 열리는 2차 선발전 성적을 합산해 7명이 다음 시즌 대표팀 승선한다. 임종언과 김길리는 세계선수권대회 개인전 금메달리스트 자격으로 대표팀에 이미 이름을 올렸다.
#최민정
#쇼트트랙
#국가대표
임보미 기자 bom@donga.com
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