내일 전국에 봄비…오후부터 차차 그친후 기온 떨어져

월요일인 6일은 전국 대부분 지역에 비가 내린 뒤 오후부터 차차 그치겠다. 이후에는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지고 일교차가 크게 벌어질 전망이다.
기상청에 따르면 5일 밤부터 중부지방에서 시작된 비는 6일 새벽 전라권과 경북 중북부로, 오전에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 수도권은 오전 중 비가 대부분 그치고, 그 밖의 지역도 해가 지기 전에는 비가 잦아들 것으로 보인다. 예상 강수량은 전국 대부분 지역에서 5~20mm 수준으로 많지 않을 전망이다.
6일 아침 최저기온은 6~13도, 낮 최고기온은 12~19도로 평년(최저 1~8도, 최고 14~19도)과 비슷하거나 조금 높은 수준을 보이겠다. 하늘은 대체로 흐리다가 오후부터 점차 맑아질 것으로 예상된다.
다만 비가 그친 뒤에는 기온 변화가 크겠다. 7일부터는 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 아침 기온이 큰 폭으로 떨어질 전망이다. 7일 아침 최저기온은 영하 1도~영상 7도로 전날보다 5~10도 낮아지고, 내륙 지역은 0도 안팎까지 내려갈 것으로 예보됐다. 바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 보인다. 기상청은 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지는 만큼 건강 관리에 유의할 필요가 있다고 당부했다.
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