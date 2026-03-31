농협홍삼, 올리브영 입점… 젊은 소비자층 본격 공략

농협홍삼이 31일 CJ올리브영에 공식 입점했다.
농협홍삼은 이번에 스트레스 관리와 수면 케어 등 라이프스타일 밀착형 기능성 제품 5종을 선보였다. △스트레스앤비타C톡톡 △잠잠 △홍삼밤양갱스틱 △홍삼정부스터 △홍삼진굿데이스틱 등 간편한 섭취 형태와 패키지 디자인을 통해 젊은 소비자층 공략에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
농협홍삼은 이달 약 300개 매장 입점을 시작으로, 향후 전국 약 1700개 올리브영 매장으로 공급을 확대할 계획이다. 이를 기반으로 맞춤형 신제품 개발과 체험형 마케팅을 병행해 H&B 시장 내 입지를 강화한다.
농협홍삼 관계자는 “건강기능식품과 수면 케어 제품에 대한 연구개발 성과가 이번 입점으로 이어졌다”며 “앞으로도 2030 소비자에게 친숙한 브랜드로 자리잡기 위해 제품군 확대와 마케팅 혁신을 지속할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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