압구정5구역-갤러리아-압구정로데오역 연결

현대건설과 한화가 압구정5구역 재건축 사업에서 복합개발 협력에 나선다.
양사는 지난 26일 서울 강남구 신사동 디에이치 갤러리에서 이인기 현대건설 본부장과 윤성호 한화 본부장이 참석한 가운데 ‘압구정5구역 재건축사업’ 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
업무협약 주요 내용은 압구정5구역 재건축 사업에 상업·문화·서비스 기능을 결합한 복합개발 모델 추진이다. 수준 높은 현대건설 아파트 건축 역량에 한화 계열사의 상업시설 운영 노하우를 더해 주거와 상업, 문화가 유기적으로 결합된 통합형 주거 환경을 구현하겠다는 전략이다.
특히 갤러리아 백화점과 압구정로데오역을 연결해 생활 편의성과 접근성을 강화할 계획이다. 여기에 고급 상업시설, 호텔급 컨시어지, 게스트하우스, 식음을 도입하는 등 주거 경험의 고급화를 추진한다.
현대건설 관계자는 “압구정은 대한민국 고급 주거의 기준을 만들어온 상징적인 공간”이라며 “압구정5구역은 이번 복합개발을 통해 ‘압구정 현대’를 새로운 도시로 완성할 것”이라고 밝혔다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0