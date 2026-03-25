혼다 ‘2026 원 메이커 레이스’ 참가자 모집

혼다코리아가 소형 모터사이클 경주 대회 참가자를 모집한다. 이번 혼다 ‘2026 원 메이커 레이스’는 충북 증평군 벨포레 모토아레나에서 4월 총 네 번의 시합이 펼쳐질 예정이다.
올해로 4년차를 맞은 혼다 원 메이커 레이스는 ‘혼다 MSX 컵’과 ‘혼다 커브 컵’ 두 개 클래스로 진행된다. 혼다코리아는 참가자들의 진입 장벽을 낮추기 위해 지원 혜택을 강화했다. 우선 레이스 차량 무상 대여 서비스를 시행한다. 기존에는 신규 참가자만 대상이었으나 올해부터는 참가 경험이 있는 고객까지 확대해 모든 고객이 연 1회 무상 대여 서비스를 이용할 수 있다. 단, 신규 참가자가 우선적으로 차량을 선택할 수 있다. 또한 레이스 안전 장비 유상 렌탈 제도를 신설했다. 레이스 수트는 3만 원, 레이스 부츠는 2만 원에 대여 가능하다.
혼다코리아 공식팀을 통해 참가하는 신규 참가자에게는 참가비 지원과 레이스 차량 구매 시 15% 할인 혜택이 유지된다. 신규 지원 제도로 4라운드 모두 출전하는 참가자는 시즌권 구입을 통해 참가비를 할인받을 수 있다.
대회는 4월 12일 1라운드를 시작으로 6월 14일 2라운드, 8월 23일 3라운드, 10월 11일 4라운드가 각각 진행된다. 모든 라운드에 개근 참가한 선수에게는 시즌 종료 후 기념 메달과 상패가 수여된다. 1라운드 참가 신청은 혼다코리아 모터사이클 공식 홈페이지에서 가능하다.
이지홍 혼다코리아 대표는 “혼다 원 메이커 레이스는 누구나 부담 없이 모터스포츠를 경험할 수 있는 고객 참여형 행사”라며 “혼다만의 펀 라이딩 가치를 바탕으로 고객 경험을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
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