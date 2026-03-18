포근해지는 나날, 욕망·진혼제·사랑 담은 공연 3선

욕망 비춘 연극 ‘불란서 금고’
절절한 진혼제 뮤지컬 ‘홍련’
사랑의 여러 빛깔 연극 ‘슈만’
포근해지는 나날, 공연 보기 딱 좋다. 유쾌하게 웃고 싶거나 묵직하게 내면을 들여다보고 싶을 때, 잔잔하게 사랑의 감정을 곱씹어보고 싶을 때 보기 좋은 작품들이 공연되고 있다.
●연극 ‘불란서 금고’ 욕망이란 거울에서 만난 나
은행 지하의 비밀 금고에 모인 다섯 명. 자정에 모든 전기가 나가면 금고를 열기로 한다. 맹인 교수 밀수꾼 건달 은행원은 서로가 누군지 모른다. 각자 원하는 것도 다르다. 서로를 의심하면서도 공조해야만 하는 상황. 긴장 속에 갈등은 점점 높아지고 상황은 예측할 수 없이 흘러가는데….
장진이 10년 만에 새로 선보이는 코미디 연극이다. 각본을 쓰고 연출을 맡은 장진은 말 한 마디, 행동 하나에 균열이 발생하며 웃음을 자아내는 특유의 장기를 보여준다. 이전 작품들에 비해 절제하며 인간 내면의 욕망을 깊숙이 비춘다. 세상사의 순리를 멀찍이서 조망하듯 그려낸다.
장 연출가는 지난해 연극 ‘고도를 기다리며’에 출연한 신구 배우를 보고 “자신의 작품에 모시고 싶어” 이 작품을 쓰게 됐다고 밝혔다. 신구가 연기하는 맹인은 놀라운 청력으로 금고를 여는 재주를 지녔다. 청진기로 다이얼의 톱니바퀴 소리를 들으며 금고를 여는 과정을 하나의 예술로 여긴다.
맹인이 내내 읊조리는 북벽 우화는 극을 관통하는 메시지에 대한 은유로 다가온다. “깎아내린 듯 가파른 돌 절벽, 가장 높은 봉우리가 북벽이었고 그 위에 오른 자가 상좌를 틀어 모든 걸 가져갔다. 북벽에 오르면 아래 세상이 훤히 보였고, 구름도 발 아래 있으니 두려울 것이 없었지.” 연극 부제가 ‘북벽에 오를 자 누구더냐’다.
90세 신구는 모든 것에 초탈한 듯 하다가도 다른 이들을 능청스레 쥐락펴락하는 맹인 캐릭터 그 자체다. 성지루도 맹인 역에 함께 발탁됐다. 논리를 앞세우지만 뭔가를 숨기는 교수, 물질을 통해 맛보는 쾌감은 시들해져 더 높은 차원의 만족감을 갈망하는 밀수꾼, 소심해 보이지만 반전 면모를 지닌 은행원, 일단 저지르고 보는 건달. 색깔 또렷한 캐릭터를 맛깔나게 소화한 배우들은 극의 밀도를 높인다.