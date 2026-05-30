‘내한’ 사카구치 켄타로 “韓 팬사랑 어리둥절…감사하지만 이유 몰라”

일본 배우 사카구치 켄타로가 한국 팬들에게 인기가 있는 이유에 대한 자신의 생각을 밝혔다.
29일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서는 영화 ‘파이널 피스’(감독 쿠마자와 나오토) 주연 사카구치 켄타로의 내한 기자간담회가 진행됐다.
‘파이널 피스’는 고가의 장기말과 함께 신원불명의 사체가 발견되고 용의자가 된 천재 장기 기사 ‘케이스케’(사카구치 켄타로 분)와 사라진 도박꾼 ‘토묘’(와타나베 켄 분) 사이에 숨겨진 비밀이 밝혀지는 서스펜스 드라마다.
사카구치 켄타로는 극 중 천재적인 재능을 지녔지만 지울 수 없는 상처와 고독을 품은 장기 기사 ‘케이스케’ 역을 맡아 지금껏 보여준 적 없는 서늘한 얼굴을 선보인다. 또한 승부 앞에서는 누구보다 냉철하지만 사건의 진실과 마주할수록 무너져가는 인물의 복잡한 감정을 섬세하게 그려낸다.
이날 자리에서 사카구치 켄타로는 내한 소감에 대해 “이번에도 영화 개봉에 맞춰서 오게 돼서 기쁘게 생각한다”고 말했다.
사카구치 켄타로는 국내에도 ‘멜로 장인’으로 잘 알려져 있지만 이번 작품에서는 새로운 결의 얼굴을 보여준다. 이에 대해 그는 “저도 서른 네살이 됐다”며 “10년 전부터 연기해왔지만 배우로서 인간으로서 변화가 있지 않았나 싶다”고 고백했다. 이어 “로맨스 장르도 많이 했지만 사이코패스 역할도 연기하기도 했다”며 “한국 여러분들에게 새로운 면, 다면적인 여러가지 모습을 보여드리면 좋겠다는 생각을 한다”고 덧붙였다.
이어 한국 팬들에게 인기가 많은 이유에 대한 생각을 묻자 “저도 여러분이 좋아해주시는 이유를 모르겠다”며 “물론 감사한 기분입니다만, 도저히 왜 그런지 모르겠다”고 의아해하는 모습으로 웃음을 안겼다.
사카구치 켄타로는 “저도 왜 그런지 모르지만 감사드린다”고 재차 인사하면서도 “처음에 알았을 때는 놀랍고 어리둥절했다, 출연한 작품을 들고 찾아뵀을 때 영화에 대한 감상에 감사드렸다”고 회상했다. 더불어 “저를 좋아하는 이유를 알 순 없는데 계속 감사하는 기분이고 앞으로 열심히 해야겠다는 생각이 든다”고 덧붙였다.
사카구치 켄타로는 지난해 ‘파이널 피스’로 부산국제영화제를 찾았던 기억도 소환했다. 그는 “부산에 굉장히 맛있는 낙곱새 가게가 있는데 처음 알았다”고 운을 뗀 후 “부산에서 맛있었던 기억도 있습니다만 부산국제영화제에서는 반짝인다는 느낌을 받았다”고 말했다.
이어 영화는 인종과 직업 등 여러 가지를 초월하는 것이라고 생각한다“며 ”일본어로 연기하고 일본이라는 환경 안에서 연기하지만 서스펜스와 로맨스 모두 영화 안에서 감정이란 걸 엮어내는 과정이라고 생각한다, 이 작품은 마음이 괴롭고 고통스러운 작품일 수도 있지만 팬들에게 보여드릴 수 있음에 감사함을 느낀다“고 덧붙였다.
사타구치 켄타로는 자신이 살아온 인생에 대해서도 밝혔다. 그는 ”제 인생은 정공법은 아니다“라며 ”하나의 길로만 똑바로 나가는 게 매력적으로 느껴지지 않는다, 샛길로 빠지는 걸 좋아한다“고 털어놨다. 이어 ”되돌아보면 좀 더 여러 길을 거쳐온 덕에 더욱 넓어지는 느낌이 든다“며 ”목표에 도달하지 못할 지언정 이런 저런 실수를 하며 여러 길을 거쳐 오는 게 제 자신에게 맞는 방법이지 않을까 한다“는 생각을 밝혔다.
사카구치 켄타로는 OTT 시장의 확장도 언급하며 ”예전보다는 국가 간의 국적의 의미나 벽이 낮아지고 있는 느낌이 든다“며 ”로맨스와 미스터리 등 장르를 초월하고 여러 작품에 출연해서 여러분께도 선보일 수 있으면 좋겠다“고 희망했다.