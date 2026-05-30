아이오아이, 9년 공백 채운 감동의 3시간…4천팬 열광

그룹 아이오아이가 9년 공백을 무색케 한 감동적인 콘서트를 완성했다. 9년 만에 완전체로 뭉쳤음에도 여전한 팬들의 사랑과 멤버들 간의 우정이 빛을 발했다. 멤버들은 오랜만에 마주한 팬들 앞에서 눈물을 흘리며 고마움을 전했다.
아이오아이는 29일 오후 8시 서울 송파구에 위치한 잠실종합운동장 실내체육관에서 ‘2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프’(2026 I.O.I Concert Tour: LOOP) 첫날 공연을 열고 약 4100명의 팬들을 만났다. 이번 공연은 오는 31일까지 이어진다.
이날 순백의 화려한 무대 의상을 입고 등장한 멤버들은 히트곡 ‘픽미’(Pick Me)로 오프닝을 연 아이오아이는 ‘드림 걸즈’(Dream Girls), ‘와타맨’(Whatta Man)을 연이어 부르며 분위기를 고조시켰다. 이후 “보고싶었다”라며 팬들을 향해 손을 흔들었다.
김도연은 “9년 만이다, 기분이 남다르고 긴장을 많이 했다”라며 “기분 좋은 긴장이다, 무대에 서자마자 인이어를 뚫고 들어오는 함성이 컸다, 10년만에 컴백한 것은 팬들 덕분이다”라고 소감을 말했다. 또 임나영은 “첫 콘서트날 음원 1위가 너무 기뻤다”라고 말했고 유연정은 “공연날 음원 차트 1위를 시켜주려고 이벤트 한거냐”라며 너스레를 떨었다. 김세정은 “하루하루 너무 행복해서 눈물이 난다”라고 기쁜 마음을 드러냈고 전소미는 “날씨 좋아도 아이오아이 덕분인 것 같다, 긴 세월이 지났는데도 2년 전에 한 느낌이다”라고 말하기도 했다.
이후 멤버들은 곡 ‘똑똑똑’ ‘두왑’(Doo Wap), ‘사랑해 기억해’를 부르며 팬들과 눈을 맞추며 감동적인 무대를 이어갔다. 이후 멤버들은 팬들과 ‘가장 기억에 남는 순간’ ‘최애 멤버’ 등에 대한 이야기를 하며 활발하게 소통했다. 아이오아이는 ‘핑거팁스’(Fingertips), ‘얌얌’ ‘24시간’ ‘크러쉬’(Crush) 등을 이어가며 분위기를 최고조로 이끌었다.
의상을 갈아입은 멤버들은 10년만에 발표한 곡 ‘갑자기’로 분위기에 절정을 찍었다. ‘갑자기’ 무대가 시작되자 팬들은 일제히 정해진 구호를 힘차게 외치며 떼창했다. 최근 발표된 신곡이지만 음원 차트 1위를 한 곡인만큼 팬들 모두가 함께 부르고 응원을 하며 하모니를 이뤘다.
이밖에도 아이오아이는 ‘SPF 100+(서머 팝 판타지)’, ‘아이오아이’, ‘너무너무너무’ ‘같은 곳에서’ ‘잠깐만’, ‘소나기’, ‘그때 우리 지금’, ‘벚꽃이 지면’ 등을 불렀다. 앙코르에서는 ‘뱅뱅’ ‘내 말대로 해줘’ ‘이프 아이’, ‘웃으며 안녕’에 이어 ‘픽미’의 리믹스 버전까지 이어지며 팬들을 환호하게 만들었다.
이날 멤버들은 콘서트 영상을 통해 “팬들이 10년 전으로 돌아가서 추억할 수 있게 하는 것이 목표다”라며 “성장한 모습을 느꼈으면 좋겠다, 10년이 지난 지금도 여전히 좋은 마음을 가질 수 있게 해주는 멤버들 고맙다”라며 울컥한 모습을 보이기도 했다.
이날 본공연을 마친 아이오아이 무대 이후 앙코르 직전 관객들의 댄스 챌린지 시간도 마련됐다. 화면에는 관객은 물론이고 몬스타엑스 주헌, 크래비티 형준, 미래소년 손동표가 비춰졌다. 이들은 아이오아이의 댄스를 따라 추며 팬들의 큰 함성을 받았다.
이어진 앙코르 무대에서 멤버들은 팬들 가까이에서 소통하며 잊을 수 없는 팬서비스를 했다. 앙코르 무대에서 멤버들은 눈물을 흘리며, 팬들과 뜨겁게 교감했다.
2016년 5월 ‘프로듀스 101’을 통해 탄생한 이들은 올해 데뷔 10주년을 맞아 9년 만에 재결합했다. 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미 등 9인 체제로 지난 19일 세 번째 미니앨범 ‘I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)’를 발매했다. 다만 강미나와 주결경은 예정된 개인 스케줄로 불참했다.
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