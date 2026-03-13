女농구, 세계 8위 나이지리아에 17점차 대승…월드컵 최종예선 첫승

한국 여자 농구가 ‘아프리카 최강’ 나이지리아를 꺾고 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자 월드컵 최종예선 첫 승을 신고했다.
FIBA 랭킹 15위 한국은 12일(현지 시간) 프랑스 빌뢰르반에서 열린 8위 나이지리아와의 대회 2차전에서 77-60으로 이겼다. 11일 독일(12위)과의 경기에서 49-76으로 패했던 한국은나이지리아전 승리로 분위기 반전에 성공했다.
나이지리아는 아프리카 농구 최강국을 가리는 FIBA 아프로바스켓 여자부에서 지난해까지 5회 연속 우승을 차지했다. 이번 대회 전까지 한국은 여자 성인 대표팀 간 맞대결에서 나이지리아에 2패를 중이었다.
이날 한국은 장신 선수들이 많은 나이지리아를 상대로 11개의 3점슛을 성공시키며 세 번째 맞대결 만에 첫 승리를 거뒀다. 포워드 박지현이 팀 내 최다인 22점을 폭발시켰고, 슈터 강이슬은 3점슛 5개를 포함해 20점을 올렸다. 골밑에서 혈투를 벌인 센터 박지수는 11점 10리바운드로 더블더블을 작성했다. 박지현은 “팀 에너지가 좋았던 경기였다. 선수들 모두가 ‘원 팀’으로 뭉쳤기에 승리할 수 있었다”고 말했다.
이번 최종예선 참가한 24개국은 6개국씩 4개 조로 나뉘어 풀리그를 치른다. 한국은 지난해 대륙컵 우승으로 이미 본선행을 확정한 나이지리아와 월드컵 개최국 독일, 콜롬비아(19위), 필리핀(39위), 프랑스(3위)와 한 조에 속해 있다. 나이지리아와 독일을 제외한 상위 2개 팀이 본선 티켓을 획득한다. 1승 1패로 조 3위에 자리해 있는 한국은 15일 콜롬비아와 3차전을 치른다.
