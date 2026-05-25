파르나스호텔 식사·전담 집사…한남동 5성급 시니어 레지던스

19일 찾은 서울 용산구 이태원동 ‘소요(逍遙) 한남 바이 파르나스’ 갤러리. 본보기집으로 조성된 99㎡A 타입 양문형 엘리베이터에서 내리자 바로 입주자 전용 공간이 펼쳐졌다. 매립형으로 조성된 ‘버틀러 캐비닛’에 카드키를 찍자 음식이나 세탁물, 택배 등을 놓을 수 있는 작은 공간이 열렸다. 소요 한남 측은 “입주자가 내부에서 버튼을 눌러야 캐비닛 안쪽 문이 열리게 설계해 사생활을 보호했다”고 설명했다.
서울 도심부인 용산구 한남동에 조성되는 시니어 레지던스 소요 한남 바이 파르나스가 25일 입주자 모집을 시작했다. 영국, 일본 등 해외의 고급 시니어 레지던스 상품처럼 도심 내 거주를 원하는 은퇴한 초고액 자산가를 겨냥한 것으로 보인다.
단지는 용산구 한남동 ‘나인원 한남’ 북측 용지에 3개 동(지하 5층 ~ 지상 7층), 111채 규모로 들어선다. 평형별로는 전용면적 기준 △99㎡A(65채) △99㎡B(16채) △99㎡C(24채) △108㎡(6채) 등으로 나뉜다. 5성급 호텔인 파르나스호텔이 주거 서비스를 제공하며 해안건축(설계), 포스코이앤씨(시공), 종킴디자인스튜디오(인테리어) 등이 참여했다.
이곳에 입주하려면 전용 99㎡ 기준 최저 보증금 48억8500만 원, 월 임대료로 264만 원을 내야 한다. 별도 생활비까지 합하면 매달 실제 지출 비용은 1인 기준 800만 원 선이다. 2인일 경우 약 100만 원이 추가된다.
소요 한남 바이 파르나스가 표방하는 서울 내 고급 시니어 주거는 2009년 6월 서울 광진구 ‘더 클래식 500(380채)’ 입주 후 상당 기간 없다가 지난해 10월 서울 강서구 ‘VL르웨스트(810채)’가 입주한 정도다. 시행사인 브릭스인베스트먼트 홍지협 대표는 “일상을 건강하게 영위하되 본인의 삶에 집중하는데 가치를 부여하는 60대 중후반 시니어를 대상으로 공간을 기획했다”며 “상담객 중에는 나인원 한남 등 인근 고급 주택 거주자나 압구정 재건축 단지 조합원 중 철거 후 이주 기간에 머물기 원하는 수요도 있다”고 했다.
입주자에게 제공되는 서비스는 5성급 호텔 수준이다. 한 가구가 엘리베이터 2대를 이용하는데 이 중 1대는 입주자 전용이다. 탑승객이 있으면 외부에서 알 수 있게 불이 켜진다. 전담 집사(버틀러) 1명이 6~7실을 담당해 입주자들의 요구사항을 해결한다. 각종 예약 서비스는 물론 실내 온도, 조명 등을 미리 조정하는 ‘턴 다운’ 서비스도 제공한다. 이곳의 시설 운영을 맡은 소요라이프케어앤매니지먼트 한만기 대표는 “전담 버틀러가 외부 입주 도우미급 서비스를 제공한다고 보면 된다”고 설명했다.
식단은 5성급 호텔인 파르나스호텔이 직접 맡는다. 매일 호텔 식재료를 활용한 3가지 식단이 반상형으로 제공된다. 저염·저당·고단백 등을 선택할 수 있으며 ‘호텔 룸서비스’ 처럼 집안에서 식사를 즐길 수도 있다. 다른 시니어 주거와 달리 의무 식사가 없는 것이 특징이다.
차움·차헬스케어와 연계해 신체·건강 관리 서비스도 받을 수 있다. 호실별 전담 헬스케어 컨설턴트가 배정되며 주간에는 전문의 1명, 야간에는 간호사가 상주하며 응급 상황에 대처한다. 차량 2분 거리에 있는 순천향대 서울병원과도 업무협약(MOU)이 체결돼 있다.
가구 당 커뮤니티 시설 규모가 50㎡에 달하는 점도 눈길을 끈다. 서울 내 다른 고급 시니어주택 대비 2~4배 수준이다. 지상 1층에는 호텔 수준의 라운지와 식사 공간, 중정(中庭)을 즐길 수 있는 티하우스가 조성된다. 중정은 선유도공원, 서울아산병원 정원 등을 설계한 국내 1세대 조경가인 정영선 서안 대표가 맡았다. 지하에는 헬스케어 라운지, 수영장, 스크린 골프장, 피트니스 센터 등이 들어선다. 수영장에는 24m 레인 2개와 아쿠아 트레드밀, 보행 전용 레인 1개가 조성된다.
각 가구 내부에는 입주자 건강을 고려한 각종 기술이 도입됐다. 거실에는 낙상 감지 센서, 침실에는 수면 패턴을 분석하는 신경 호흡 센서가 설치돼 응급 상황 대비에 용이하다. 시행사 측은 “인근 고급 주거지의 반전세 가격 수준으로 시니어 전담 서비스를 누릴 수 있다”고 설명했다.
해외에서도 고급 주거지 내에 시니어를 대상으로 각종 서비스를 제공하는 레지던스가 운영되고 있다. 일본 도쿄 미나토구 니시아자부에 들어선 ‘파크웰스테이트 니시아자부’에서는 제국호텔 주거 서비스와 게이오대 병원 의료 케어를 받을 수 있다. 전용 39㎡ 기준 보증금이 52억 원, 월 생활비가 506만 원(식사, 의료 등 별도 비용 제외) 선이다. 영국 런던에 있는 ‘오리엔스 첼시’ 가격은 분양형 기준 침실이 하나 있으면 47억 원, 침실이 2곳이면 77억 원 선이다. 임대형은 월세가 3200만 원~4300만 원 수준이다. 청약은 25, 26일 이틀간 받는다. 입주 예정일은 2029년 2월이다.
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