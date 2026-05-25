‘짠한형’ 김동욱, 채정안 연애사 폭로…“아주 어린 연하남”

  • 뉴스1

  • 입력 2026년 5월 25일 20시 13분

글자크기 설정

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 25일 공개

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
김동욱이 ‘절친’ 채정안의 연애사를 폭로했다.

25일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 김동욱, 채정안이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

이 자리에서 채정안의 연애 얘기가 나온 가운데 김동욱이 “남자 친구가 생긴 적이 있는지 모르겠다. 철저한 건지, 진짜 없었던 건지, 내가 관심이 없었던 건지 모르겠지만”이라며 “남자 친구 있었던 적 있냐?”라고 했다. 채정안이 “너한테 다 얘기했는데?”라는 반응을 보였다.

이때 김동욱이 “남자 친구라고 안 하고, ‘요즘 연락하는 사람이 있는데’ 한다”라면서 “그런데 거의 다 연하다. 많이 연하”라고 강조해 놀라움을 줬다.

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처


채정안이 절친의 폭로에 웃었다. 이어 “김동욱이 충격적인 말한 게 기억나는데, 친한 여자 친구들이 우리 집에 거의 있었다. 같이 만나게 되면 진짜 진지하게 ‘누나, 이거 심각한 것 같아. 남자 좋아하는 거 맞지?’ 묻더라. 늘 여자들하고만 술 먹고, 여자들하고만 만나고 항상 그러니까, ‘남자는 언제 만날 거야, 도대체?’ 하더라”라고 밝혔다. 그러면서도 “김동욱이 진심으로 걱정 안 했던 것 같아”라며 소개팅을 한 번도 해준 적 없다고 서운해해 웃음을 자아냈다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스