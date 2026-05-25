‘짠한형’ 김동욱, 채정안 연애사 폭로…“아주 어린 연하남”

25일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 김동욱, 채정안이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.
이 자리에서 채정안의 연애 얘기가 나온 가운데 김동욱이 “남자 친구가 생긴 적이 있는지 모르겠다. 철저한 건지, 진짜 없었던 건지, 내가 관심이 없었던 건지 모르겠지만”이라며 “남자 친구 있었던 적 있냐?”라고 했다. 채정안이 “너한테 다 얘기했는데?”라는 반응을 보였다.
이때 김동욱이 “남자 친구라고 안 하고, ‘요즘 연락하는 사람이 있는데’ 한다”라면서 “그런데 거의 다 연하다. 많이 연하”라고 강조해 놀라움을 줬다.
채정안이 절친의 폭로에 웃었다. 이어 “김동욱이 충격적인 말한 게 기억나는데, 친한 여자 친구들이 우리 집에 거의 있었다. 같이 만나게 되면 진짜 진지하게 ‘누나, 이거 심각한 것 같아. 남자 좋아하는 거 맞지?’ 묻더라. 늘 여자들하고만 술 먹고, 여자들하고만 만나고 항상 그러니까, ‘남자는 언제 만날 거야, 도대체?’ 하더라”라고 밝혔다. 그러면서도 “김동욱이 진심으로 걱정 안 했던 것 같아”라며 소개팅을 한 번도 해준 적 없다고 서운해해 웃음을 자아냈다.
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