“물 1병 주고 땡볕에 3시간”…‘예비군 사망 훈련’ 참가한 유튜버 증언

경기 포천시 예비군 훈련장에서 훈련 도중 20대 남성이 심정지로 숨진 가운데, 같은 사단 훈련에 참가했던 한 유튜버가 당시 훈련 환경과 안전관리 실태를 공개하며 논란이 커지고 있다. 다만 육군은 일부 주장이 사실과 다르다고 반박했다.
유튜버 김토르는 지난 17일 자신의 유튜브 채널에 ‘최근 예비군 사망 사건이 발생한 훈련에 저도 있었습니다’라는 제목의 영상을 올리고 훈련 당시 상황을 전했다.
김토르는 지난 12일부터 14일까지 2박 3일 일정으로 진행된 육군 73사단 203여단 쌍룡훈련에 참가했다고 밝혔다. 그는 사망 사고가 발생한 부대는 같은 사단 소속 206여단이지만 훈련 내용과 강도는 사실상 동일했다고 주장했다. 그는 “이번 훈련은 일반적인 예비군 동원훈련과 달리 실제 야외 기동훈련 형태로 진행됐다”며 “텐트 숙영과 산악 정찰, 장시간 야외 대기까지 포함된 고강도 훈련이었다”고 했다.
특히 사고가 발생한 둘째 날에는 기온이 30도까지 오르는 무더위 속에서 예비군들이 방탄모와 총기, 군장을 착용한 채 가파른 산길을 반복적으로 이동했다고 전했다. 김토르는 “현역 군인도 아닌 예비군들은 평소 체력 훈련을 하지 않는 일반인”이라며 “사전 준비 없이 한낮에 무리한 산행을 시킨 건 사고 위험이 큰 환경이었다”고 지적했다.
훈련 당시 보급과 대기 환경에 대한 주장도 이어졌다. 그는 “예비군들에게 지급된 건 500㎖ 생수 한 병뿐이었다”며 “산을 오른 뒤에는 4인 1조로 진지에 배치돼 땡볕 아래에서 3시간 넘게 대기했다”고 말했다.
이어 “더위를 견디지 못해 방탄모를 잠시 벗어둔 상태였는데 드론으로 상황을 지켜본 사단장이 방탄모와 총기를 다시 착용하라고 지시했다는 이야기를 들었다”며 “일부 진지에서는 방탄모를 벗으면 퇴소시키겠다는 압박도 있었다고 한다”고 주장했다. 또 “모기와 벌레가 심한 환경에서 장시간 대기하는 것 자체가 큰 고통이었다”며 벌레 물린 자국을 공개하기도 했다.
무엇보다 훈련 참가자들에게 사망 사고 관련 공지가 제대로 전달되지 않았다고 주장했다. 김토르는 “훈련이 끝난 뒤 귀가하는 길에 친구를 통해 예비군 사망 소식을 처음 들었다”며 “훈련 기간 동안 간부나 현역 병사들로부터 관련 설명을 단 한 번도 듣지 못했다”고 말했다. 그러면서 “대한민국 군대가 왜 비판받는지 다시 느꼈다”며 “조사 결과가 단순히 지병 때문이라는 식으로만 결론 나지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.
다만 육군 측은 훈련이 급하게 확대됐다는 주장에 대해 “당초부터 2개 여단 참가로 계획된 훈련이었다”고 반박했다. 드론 감시 의혹과 관련해서도 “영상 촬영 기능이 없는 장비였으며, 사단장이 군기 관련 지시를 한 사실도 없다”고 강조했다.
앞서 지난 13일 경기 포천시의 한 예비군 훈련장에서 동원 예비군 훈련을 받던 20대가 쓰러져 숨지는 사건이 발생했다. 그는 심정지 상태로 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.
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