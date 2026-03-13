한국 휠체어컬링, 개최국 이탈리아 꺾고 4강 진출…믹스더블 이어 또 한 번 메달 노린다

한국 휠체어컬링 혼성 대표팀이 안방 이점을 지닌 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 개최국 이탈리아를 꺾고 4강 진출에 성공했다. 앞서 믹스더블 종목에서 은메달을 딴 한국은 휠체어컬링에서 또 한 번 메달을 노릴 수 있게 됐다.
남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 한국 대표팀은 12일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 최종 9차전에서 이탈리아를 6-5로 꺾었다.
예선 최종합계 5승 4패가 된 한국은 캐나다(9승), 중국(8승 1패), 스웨덴(5승 4패)에 이어 4위로 준결승에 올랐다. 10개 팀이 출전한 휠체어컬링 혼성팀 종목은 라운드 로빈 방식으로 총 9경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다.
차진호는 “사실 조금 더 빨리 4강 진출을 확정지었어야 하는데, 빙질 등 우리 생각이랑 좀 달랐던 것이 있어 애를 먹었다”며 “이제 메달권에 왔으니 꼭 메달을 목에 걸고 싶다”고 말했다.
이날 예선 최종전은 준결승 4장의 티켓 중 이미 3장의 주인공이 정해진 상황에서 열렸다. 한국과 이탈리아 모두 4승 4패의 기록으로 이날 최종전에 나서 승자가 마지막 남은 4강 티켓을 가져갈 수 있는 상황이었다.
양팀은 역전과 재역전을 거듭하는 접전을 펼쳤다. 한국은 선공이던 1엔드에 2점을 내주며 출발했지만, 2엔드에서 바로 3점을 따냈다. 엎치락뒤치락하던 승부는 결국 마지막 엔드인 8엔드에서 결정됐다.
5-5 상황에서 맞이한 8엔드에서 한국은 엔드 초중반까지 이탈리아의 공격에 주춤했지만, 후반부 상대 실수를 놓치지 않고 1점을 추가하며 결국 4강 티켓을 따냈다.
이현출은 “8엔드에서 내 샷이 생각한대로 가지 않았는데 행운이 우리에게 오려고 했는지 결과가 좋았다. 팀원이 모두 한 마음으로 4강 진출을 바랐기 때문에 하늘이 도운 것”이라고 말했다.
이날 승리한 한국은 13일 이번 대회 예선 9경기 전승을 거두며 예선 1위로 올라온 캐나다와 결승행 티켓을 놓고 맞붙는다. 한국은 예선에서 캐나다에 3-6으로 졌다.
남봉광은 “이번 대회에 오기 전부터 목표가 부부 동반 메달을 따는 것이었다”며 “아내인 백혜진 선수(믹스더블)가 은메달을 땄기 때문에 캐나다를 넘어 꼭 메달을 목에 걸 것”이라고 했다.
