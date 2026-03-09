성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

의총서 당 2인자, 노선 변화 요구
3시간 논의끝 전원 명의 결의문
“계엄 혼란 다시 한번 국민께 사과”
당내 “張 실제 변화 확인해야”
“지방선거에서 패배할 경우 당의 존립뿐만 아니라 대한민국의 미래가 위태롭게 될 우려가 있다. 어느 한 사람이 책임지고 말고 할 문제가 아니다.”
국민의힘 송언석 원내대표는 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급의원총회에서 장동혁 대표를 앞에 두고 ‘절윤’(윤석열 전 대통령 절연) 등 노선 변경을 요구하며 이렇게 말했다. 그동안 장 대표가 노선 변경을 거부하며 “선거 결과에 대한 최종적인 정치적 책임은 본인이 진다”고 강조해 온 것을 정면으로 반박한 것.
‘윤 어게인(again)’과 함께 가겠다는 장 대표 노선에 대한 반발로 오세훈 서울시장이 공천을 신청하지 않고, 6·3 지방선거에 대한 비관적인 전망이 당 안팎을 휘감자 당의 2인자이자 투톱인 원내대표가 총대를 메고 나선 셈이다. 이후 장 대표를 포함한 국민의힘 의원 일동 명의로 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다”는 결의문이 발표됐다. 그러나 장 대표는 별도의 발언 없이 수석대변인을 통해 “총의를 존중한다”는 짤막한 입장만 내놨다. 당내에선 장 대표의 실제 변화를 확인해야 한다는 목소리가 나오는 등 내홍의 불씨가 완전히 꺼진 것은 아니라는 지적이 제기된다.
● 당 2인자와 중진들도 張 성토
송 원내대표는 이날 의총 모두 발언에서 작심한 듯 무거운 표정으로 변화를 촉구했다. 그는 “지금 우리 당이 국민 앞에 입장을 밝혀야 할 사안이 몇 가지 있다”며 “12·3 비상계엄에 대한 당 차원의 명확한 사과와 반성의 뜻을 다시 밝히는 일”이라고 말했다. 이어 “윤 전 대통령과 관련해 당의 입장을 정리할 필요가 있다”면서 “저는 우리 당에 윤 전 대통령이 없다는 취지의 발언을 수 차례 한 바 있다”고 강조했다. 장 대표가 외면하는 ‘절윤’ 문제를 의총 서두에서 핵심 현안으로 못 박아 버린 것.
이어진 비공개 의총에서도 장 대표를 향해 절윤 등을 요구하는 성토가 쏟아졌다. 그동안 뒷짐을 지고 있다는 비판을 받던 중진들도 앞다퉈 단상에 올랐다. 충청 3선 성일종 의원은 지역구의 민심을 전하며 “‘절윤’이 필요하다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 6선 조경태 의원은 “윤 전 대통령과 절연을 확실히 하기 위해 장 대표는 과거 발언을 철회해야 한다”고 말했다.다른 의원들도 “우리 후보들이 국민의힘 로고가 있는 옷을 입고 밖을 나가지 못한다”고 성토했다고 한다.
● 당내 “이번이 변할 마지막 기회”
국민의힘은 3시간여의 의총 끝에 원내지도부 주도로 의원 전원 명의로 △잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한 번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과하고 △윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다를 핵심으로 하는 결의문을 발표했다. 윤 어게인 세력과 선을 긋겠다는 취지다.
이날 의총에선 혁신선거대책위원장을 영입해 지방선거를 치러야 한다는 의견도 나온 것으로 전해졌다. 조 의원이 “뺄셈의 정치를 하고 있는 것은 대단히 잘못됐다. 지금이라도 통합의 리더십을 보여달라”고 하는 등 한동훈 전 대표 제명과 배현진 의원 당원권 1년 정지 처분에 대한 질타도 쏟아졌지만 결의문에는 담기지 않았다 송 원내대표는 “당 대표를 비롯해 참석한 모든 의원이 동의하는 내용으로 결의안을 만들었다”고 강조했다.
그러나 장 대표는 별다른 언급 없이 의총장을 떠났다. 송 원내대표가 결의문을 낭독하고 의총이 끝날 때까지 자리를 지켰지만 별도의 발언을 하지 않고 의원들의 말을 듣기만 했다고 한다. 당내에선 장 대표의 실제 행동이 더 중요하다는 목소리가 나왔다. 실제로 의총장에선 장 대표가 결의문에 동의한다는 확답을 받아야 한다는 목소리도 있었다고 한다.
소장·개혁파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 한 의원은 “대표는 아무 말도 안 했는데 솔직히 무슨 생각인지 모르겠다”며 “지켜보겠다”고 말했다. 야권 관계자는 “장 대표가 떠밀리듯 한 게 아니라는 걸 증명해야 한다”며 “강성 보수층에 기대는 행동이 또 나오면 내홍의 불씨는 다시 살아날 것”이라고 했다. 지도부 관계자는 “당을 둘러싼 상황을 잘 지켜보겠다”고 말했다.
