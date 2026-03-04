서울 전세 6.7억 시대… 현실적인 경기도 이주 분기점

올해 1월 기준 서울 아파트 평균 전세가격이 약 6억7239만원까지 오르며 고공행진을 이어가고 있다. 서울 전세금이 수도권 중소도시 아파트 매입가를 웃도는 구조가 고착화되면서 실수요자들의 선택 기준도 달라지고 있는 상황이다.
경기 외곽 동두천시, 연천군, 여주시, 이천시, 가평군, 안성시, 포천시 등은 1억~2억 원대 매입이 가능한 구간이다. 전세·월세에서 첫 내 집 마련으로 넘어가는 실수요층이 주목한다. 다만 장거리 통근, 제한적 인프라 등은 감수 요인이다. 교통 확충·산단 조성 등 중장기 개발 변수에 대한 선별적 접근이 필요하다.
3~5억 원대는 서울 전세 수요가 매매로 전환될 때 탄력을 받는 가격이다. 평택시, 오산시는 산업·교통 호재 기반, 김포시, 의정부시, 양주시, 시흥시는 서울 출퇴근 대안지로 부상 중이다. 광주시, 안산시, 남양주시, 고양시, 부천시, 화성시 등은 생활 인프라가 안정된 지역으로 꼽힌다. 특히 광주시는 서울 동남권·분당권 인접 입지로 전세 부담 확대 시 대체 수요 유입 가능성이 크다.
수원시, 용인시, 의왕시, 구리시는 서울 평균 전세가(6억7000만 원대)와 유사한 가격대다. 서울에서 전세를 연장할 경우 보증금이 묶이지만, 경기 일부 지역에서는 같은 자금으로 ‘자가 보유’가 가능하다. 특히 수원은 교통·학군·상권이 검증된 준서울 생활권으로 평가된다.
시장에서는 ▲이자 부담 ▲추가 보증금 ▲이사 비용 ▲재계약 리스크 ▲출퇴근 비용 등을 포함한 ‘총 주거비’ 관점 접근이 필요하다고 조언한다. 같은 도시 내에서도 역세권·신축 여부에 따른 가격 격차가 큰 만큼 평균가보다 ‘단지 단위’ 분석이 실수요 전략의 핵심으로 꼽힌다.
