안보리 설전 치열…美 “핵무기 용납 못해” 이란 “공습은 전쟁범죄”

미국과 이스라엘이 이란을 공격한 지난달 28일(현지 시간) 소집된 유엔 안전보장이사회 긴급회의에선 치열한 설전이 벌어졌다. 안보리 상임이사국인 중국, 러시아는 미국의 이란 공격을 강력히 비판했다. 영국, 프랑스, 독일, 일본은 확전을 경계하면서도 국제법 위반 논란을 빚고 있는 미국에 대한 직접 비판은 삼갔다.
AP통신과 아사히신문 등에 따르면 이날 미국 뉴욕에서 열린 안보리 긴급회의에서 마이크 월츠 유엔주재 미국 대사는 “이란은 핵무기를 가져선 안 된다. 이는 정치의 문제가 아니라 세계 안보의 문제”라며 “미국은 합법적인 조치를 취하고 있다”고 주장했다. 이날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 “미국과 이스라엘의 공습이 유엔 헌장을 포함한 국제법을 위반했다”고 비판한 데 대해 반박한 것이다. 대니 다논 주유엔 이스라엘 대사도 “우리는 극단주의가 제어 불가능해지기 전에 이를 저지하고 있다”며 이란 공격을 정당화했다.
반면 사이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 공습으로 수백 명의 이란 민간인이 죽거나 다쳤다며 “이는 전쟁범죄이자 반인도적 범죄”라고 비난했다. 회의 말미에는 이례적으로 발언권을 얻은 미국과 이란이 서로 설전을 주고받기도 했다.
중국과 러시아는 미국이 이란 공격을 즉각 중단해야 한다고 목소리를 높였다. 중국 외교부는 “미국과 이스라엘의 이란에 대한 군사 타격을 깊이 우려한다”며 “군사행동을 즉시 중단하고 대화와 협상을 회복해야 한다”고 했다. 러시아 외무부는 이번 공격을 “주권적이고 독립적인 유엔 회원국에 대해 사전에 계획된, 아무 이유 없는 무력침공”이라고 주장했다. 이란과 러시아는 이번 공습으로 이란 내 핵시설이 위협받고 있다며 국제원자력기구(IAEA)에 특별이사회 소집을 요구했다. 회의는 2일 열릴 예정이다. 미국과 이란의 핵 협상을 중재해 온 오만도 미국과 이스라엘의 이란 공격을 규탄하며 군사 작전 중단을 촉구했다.
영국, 프랑스, 독일 정상은 3국 공동 성명을 통해 이란의 핵 개발 프로그램과 관련한 협상 재개를 촉구했다. 2015년 이란 핵합의에 참여했던 이들 3국은 대화를 통한 해결 노력을 주도해왔다. 이들은 “우리는 공습에 참여하지 않았으며, 미국·이스라엘 및 국제 파트너들과 긴밀히 접촉하고 있다”며 이번 공습에 대해 유보적인 입장을 취했다.
일본 외무성은 “이란의 핵무기 개발은 결코 용납될 수 없으며, 미국이 추진해온 대화를 통한 문제 해결 노력을 지지해 왔다”고 밝혔다.