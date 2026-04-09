한화솔루션 2.4조 유상증자 제동…금감원, 정정신고 요구

9일 금감원은 전자공시시스템을 통해 한화솔루션이 유상증자를 위해 제출한 증권신고서에 대해 정정 제출을 요구했다고 밝혔다. 금감원은 공시에서 “투자자의 합리적인 판단을 저해하거나 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당돼 신고서에 대해 정정 제출을 요구했다”고 설명했다.
정정신고서 요구에 따라 한화솔루션의 유상증자 절차는 중단됐다. 향후 일정 전반이 변경될 수 있다. 회사가 3개월 이내 정정신고서를 제출하지 않으면 신고서가 철회된 것으로 간주된다.
한화솔루션은 지난달 26일 2조4000억 원에 달하는 유증 계획을 밝혔다. 이 중 1조5000억 원은 만기 회사채를 갚는 데 쓰고, 나머지 9000억 원은 신기술 개발에 투자할 방침이었다.
계획이 발표된 이후 한화솔루션 주가는 20% 넘게 떨어졌다. 증자 대금 절반 이상을 부채 상환에 투입한다는 점이 시장에서 부정적으로 받아들여진 것이다.
주주 반발이 거세지자 한화솔루션은 이달 3일 간담회를 열고 해명에 나섰지만, 그 자리에 참석한 정원영 전 최고재무책임자(CFO)가 “금감원에 유증 계획을 사전에 다 말씀드렸다”고 말해 파장을 불러왔다. 금감원은 이례적으로 “한화 측과 사전 협의나 승인은 없었다”는 입장을 밝혔기 때문이다. 이에 대해 한화솔루션은 해당 발언을 부인하며 정 CFO를 대기발령 조치했다.
한화솔루션 관계자는 “금감원의 정정 요구를 엄중하게 받아들이고 최대한 성실하게 답변하겠다”며 “주주 여러분과 언론 등에서 해주신 지적과 고언을 깊이 새겨 주주가치 제고를 최우선으로 정정 요구에 충실히 부합하는 신고서를 준비하겠다”고 밝혔다.
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