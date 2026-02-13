[온라인 라운지]“사랑의 떡국 드시고 건강하세요” 조폐공사 노사 봉사활동

한국조폐공사가 설 명절을 앞두고 따뜻한 이웃사랑을 실천했다. 성창훈 사장과 김홍락 노조위원장을 비롯한 임직원 봉사단은 13일 대전광역시 자원봉사센터를 방문해 취약계층을 위한 떡국 배식 봉사를 진행했다.
이날 노사는 합심하여 어르신들에게 따뜻한 떡국을 대접하고 명절 선물을 전달하며 온정을 나눴다. 조폐공사는 매년 명절마다 지역사회와의 상생을 위해 지역아동센터, 장애인, 독거노인 등을 대상으로 기부금과 물품을 후원하며, 명절의 따뜻한 정을 나누는 사회공헌활동을 이어오고 있다.
성창훈 사장은 “민족 최대의 명절인 설날을 맞아 새해에는 더 많은 이웃들이 행복하고 건강한 한 해를 보내길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔을 지속해 나가겠다”고 말했다.
조폐공사는 이번 설 명절 이웃사랑을 시작으로 2026년 역시, 다양한 사회공헌 활동을 실시하며 지역사회와 취약계층과 상생하고 협력해나가며 지역사회의 발전을 위해 더욱 노력할 예정이다.
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0