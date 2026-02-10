[단독]與 친명계 70여명 의원모임 결성…사실상 ‘반정청래’ 결집

‘李대통령 공소취소 위한 모임’ 내걸고
조정식·박홍근·박찬대·이언주 등 참여
“합당 등 소모적 논쟁 따른 분열 막아야”
더불어민주당 정청래 대표의 합당 선언에 공개적으로 반대 의사를 밝혔던 이언주·강득구·황명선 최고위원 등을 포함한 친명(친이재명계) 의원 70여 명이 의원모임을 만드는 것으로 10일 확인됐다. 1인 1표제, 조국혁신당과 합당, 전준철 변호사 특검 후보 추천 등 논란 속 친명계 의원 다수가 사실상 반청(반정청래) 깃발 아래 세 결집에 나섰다는 분석이 나온다.
정치권에 따르면 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’에 이날까지 70여 명이 넘는 의원들이 참여 의사를 밝혔다. 당 전체 의원 162명 중 과반에 가까운 수다. 6선 조정식 대통령정무특보, 서울시장 출마를 선언한 4선 박홍근 의원 그리고 이 대통령의 2기 지도부 때 원내대표를 역임했던 박찬대 의원과 한준호 전 최고위원 등 친명계 의원 다수가 명단에 이름을 올렸다.
의원모임 상임대표는 이 대통령의 당 대표 시절 원내운영수석부대표를 역임했던 박성준 의원이 맡고 재선 김승원, 윤건영 의원이 공동대표를 맡는다. 의원모임을 제안했던 ‘대장동 변호사’ 출신 이건태 의원은 간사를 맡아 국정조사 추진 등 실무를 총괄한다.
이건태 의원은 6일 의원들에게 보낸 참여 독려 메시지에서 “이 대통령 당선 후 사건 재판은 모두 중지됐지만 조작 기소 자체가 사라진 것은 아니다”라며 “정치검찰이 조작 기소한 사건, 당장 공소 취소해야 한다”고 주장했다. 이어 “대통령께 씌어진 조작 기소를 바로잡고 누가 어떤 의도로 검찰권을 남용했는지 국민 앞에서 투명하게 밝혀야만 한다”며 국정조사 필요성도 역설했다.
당 일각에서는 정 대표의 합당 선언에 반대 의견을 냈던 최고위원 3명과 지난해 전당대회에서 정 대표와 경쟁했던 박 전 원내대표 등 친명계 70여 명이 모인 것을 두고 “당 현안에 반청계가 결집해 본격적으로 한 목소리를 내려는 것 아니냐”는 해석도 나온다. 모임에 참여한 한 초선 의원은 “의원 다수의 공개 반발에도 불구하고 합당을 강행하고 김성태 전 쌍방울 회장 변호인을 특검으로 추천한 당 지도부에 많은 의원들이 의구심이 들었을 것”이라며 “이 대통령을 중심으로 뭉쳐서 6·3 지방선거 승리와 검찰·사법개혁 등 주요 과제를 이뤄내야 할 시점에 소모적인 논쟁으로 당이 분열되는 것을 막고 하나 된 의견으로 의원들의 목소리를 모으는 것이 중요하다고 봤다”고 말했다.
이들은 12일 오전 10시 40분 국회에서 진행하는 출범 기자회견을 시작으로 설 연휴 이후 출범식을 갖고 올 상반기 중 국정조사 추진을 목표로 의원모임을 운영하겠다는 방침이다. 당 관계자는 “의원 다수가 모임에 참여한 만큼 국정조사를 추진할 수 있는 정치적 동력이 확보됐다고 본다”며 “위례신도시 사건 등 이 대통령을 겨냥한 무리한 기소 등 실상을 명명백백하게 밝혀내야 한다”고 했다.
댓글 0