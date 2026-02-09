보스턴다이나믹스 ‘아틀라스’, 전신 제어 학습 마치고 실전 투입 단계 진입

보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 전신 제어 학습 단계를 마치고 본격적인 실전 투입을 위한 훈련 단계에 돌입했다.
보스턴다이나믹스는 7일(현지시간) 아틀라스가 옆돌기와 백 텀블링을 연속으로 수행하는 영상을 자사 유튜브 채널을 통해 공개했다. 이번 영상은 CES 이후 처음 공개된 아틀라스 시연 영상이다.
공개 영상에서 아틀라스는 기계체조 선수처럼 옆돌기와 백 텀블링을 끊김 없이 연속 수행했다. 착지 과정에서도 흔들림 없이 충격을 흡수하고 자세를 회복하는 모습을 보였다. 기존에도 각 동작을 개별적으로 시연한 적은 있었지만, 연속 동작을 안정적으로 수행한 것은 이번이 처음이다.
보스턴다이나믹스는 빙판길 위를 넘어지지 않고 걷는 모습도 함께 공개했다. 미끄러운 환경에서도 균형을 유지하며 전진하는 능력은 고도의 판단과 제어 로직이 요구되는 기술로 평가된다. 특히 이번 영상에서는 성공 장면뿐 아니라 넘어지는 실패 장면도 함께 공개해, 고난도 동작 학습 과정의 현실성을 강조했다.
이번 시연은 도약-공중 자세 제어-착지 충격 흡수-자세 회복으로 이어지는 전 과정을 하나의 흐름으로 수행하는 ‘연속 전신 제어’ 기술이 안정화 단계에 진입했음을 의미한다. 이는 대규모 반복 학습을 통해 축적된 강화학습 기반 제어 기법과 전신 제어 알고리즘을 결합한 결과다.
보스턴다이나믹스 관계자는 “엔터프라이즈 플랫폼 가동에 따라 연구용 버전의 성능 테스트를 마무리했다”며 “RAI 연구소와 협력해 전신 제어 및 이동성 한계를 시험하는 최종 테스트를 완료했다”고 말했다.
앞으로 아틀라스는 현대차그룹의 실제 제조 환경에서 체계적인 훈련을 받게 된다. 현대차그룹은 CES에서 미국 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 등 생산 거점에 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델을 투입하고, 공정 단위별 검증을 거쳐 단계적으로 도입할 계획이라고 밝힌 바 있다. 적용 시점은 2028년부터다. 부품 분류를 위한 서열 작업 등 안전성과 품질 효과가 명확한 공정부터 우선 투입된다. 이후 2030년부터는 부품 조립 공정까지 작업 범위를 확대할 예정이다.
